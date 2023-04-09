Герой мемів "Чоткий паца" одружився у Хмельницькому та показав свою дружину

На власне весілля хлопець приїхав з фронту, де у лавах ЗСУ боронить Україну.

Герой мемів та автор фрази "це мєрзость" Іван Мартинов, відомий багатьом як "Чоткий паца з Рівного", розпрощався з холостяцьким життям.

Так, минулої суботи 8 квітня Іван повів під вінець свою обраницю Ольгу Кравчук. Про найщасливіший день у її житті тепер вже пані Мартинова розповіла у своїх соцмережах. День тому дівчина запостила в Instagram кадр, на якому зображений весільний букет і білі туфлі.

А в своєму TikTok Ольга розмістила декілька коротких відео з урочистої події. Як розповіла обраниця Івана, вони розписалися у РАЦСІ в місті Хмельницький. На власне весілля "Чоткий паца" приїхав з фронту.

Зазначимо, що від 2016 року Іван Мартинов служить у лавах ЗСУ. Мартинов брав участь у Революції Гідності, де бився з "беркутівцями". Після Євромайдану Іван повернувся до Рівного, де став волонтером. Тоді ж він і потрапив до об'єктиву відеокамери з фразою, яка зробила його знаменитим. Тоді хлопець відповідав на бліц-опитування.

Після волонтерства Іван вирішив здобути вишкіл бойового парамедика, далі поїхав із хлопцями до Авдіївки, а перший бойовий досвід здобув під Соледаром. Зараз Іван Мартинов служить старшим стрільцем та парамедиком на передовій.

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