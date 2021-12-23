Герой "Зоряного шляху" 90-річний Вільям Шатнер потрапив в ДТП

Неприємний інцидент трапився в штаті Каліфорнія.

Легендарний кіноактор Вільям Шатнер, герой "Зоряного шляху", потрапив в ДТП.

90-річний артист їхав вулицями Лос-Анджелесу, штат Каліфорнія, за кермом свого чорного позашляховика Mercedes-Benz. До слова, він зіштовхнувся з седаном Acura, за кермом якого сиділа жінка.

Наразі невідомо, хто саме став винуватцем ДТП. Однак ні актор, ні жінка не отримали серйозних травм. А от їхні автівки доведеться тепер ремонтувати. Про це повідомило видання Page Six та опублікувало фото з місця події.

Вільям Шатнер у серіалі "Зоряний шлях" / Associated Press

Нагадаємо, Вільям Шатнер – улюбленець мільйонів завдяки ролі космічного капітана, що мандрує галактикою. Нещодавно актор насправді полетів у космос. Цю космічну мандрівку легендарному кіногерою подарував власник компанії Blue Origin Джефф Безос. Він і сам злітав у космос на кораблі власного бренду у липні.

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