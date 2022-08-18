Герої "Володаря перснів" звернулися до українців: "Будь ласка, не називайте росіян орками"

Новозеландський актор Сала Бейкер, який зіграв Саурона у "Володарі перснів", записав відеозвернення до українців.

Знаменитість взяв участь у соціальній рекламі UAnimals, де висловив слова підтримки.

Також каскадер закликав допомагати рятувати тварин.

"Я був Сауроном у "Володарі перснів", але я був шокований абсолютним злом, з яким борються українці…Я хочу подякувати UAnimals, які рятують тварин від війни: годують, евакуюють, лікують. Це вражає і надихає!" — сказав актор.

У ролику також з'явилися "орки". Вони закликали не називати так росіян.

"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає! Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", – каже істота.

"Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили? Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", – додав інший орк.

Зауважимо, від початку повномасштабної війни в Україні російських окупантів почали називати "орками. Такі прізвиська вживають не лише мирні жителі, а й високопосадовці.

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Великий зняв кумедну пародію на затримання Гіркіна. Його 13 серпня російські окупанти затримали в окупованому Криму.

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