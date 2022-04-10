''Геть з України, москаль некрасівий'': Jerry Heil випустила трек про Зеленського, Кіма та Арестовича

Надихалася виконавиця фрагментом з виступу Вєрки Сердючки.

Українська співачка та блогерка Jerry Heil випустила трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) про сучасних козаків – Зеленського, Кіма та Арестовича.

Надихалася виконавиця фрагментом з виступу Вєрки Сердючки, який знову спричинив фурор в Мережі після початку війни: ''Геть з України, москаль некрасівий''. Зірка взяла цей фрагмент за семпл і створила трек, де переробила слова із композиції "Ой, на горі та й женці жнуть".

Артистка зізналася, що трек з назвою ''Jerry Heil feat. ВІРКА СЕРДЮЧКА'' завжди був її мрією. Втім, зірка й подумати не могла, що створить це під час війни.

Тим часом, юзери вже оцінюють пісню та діляться емоціями в коментарях:

Це просто бомба, ще й з мультфільмом дитинства, геніально!

Браво!!! Дуже потрібна на часі! Дякую! Все буде Україна!!!

Це найкраще, що я побачила і почула сьогодні!!!

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