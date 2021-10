Гейлі Бібер – Брітні Спірс, а Міла Кузнєцова – Малефісента: образи зірок на Геловін

Знаменитості дивують фанатів своїми перевтіленнями.

У ніч проти 1 листопада майже увесь світ святкує містичний Геловін або Вечір усіх святих.

Справжні фанати цього свята – мешканці США та Європи. З кожним роком все більше українців також долучаються до дійства. Вони завчасно готуються, підбирають моторошні образи, костюми, роблять відповідний макіяж і зачіски. Юзери роблять яскраві фото та відео, які показують фоловерам у своїх фотоблогах.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку перевтілень голлівудських та українських зірок.

Гейлі та Джастін Бібери

Так, дружина канадійського співака Джастіна Бібера, модель Гейлі, перевтілилася у попзірку Брітні Спірс. Вона відтворила її образи із культових кліпів Oops!...I Did It Again та Baby One More Time.

Зі свого боку, Джастін також відмовився від агресивного костюму та постав в образі ведмедика.

Джастін Бібер / instagram.com/justinbieber

Міла Кузнєцова

Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова приміряла образ Малефісенти.

Міла Кузнєцова / instagram.com/mila_kuznetsova10

Lizzo

Популярна американська співачка та реперка Lizzo замилувала Мережу в образі малюка Йоди з серіалу "Мандалорець".

Lizzo / instagram.com/lizzobeeating

Камалія

Співачка Камалія з доньками також не оминули свято. Так, одна з двійняток постала в образі Гарлі Квінн, а інша разом із зірковою матусею перетворилася на відьмочку.

Камалія з дітьми / instagram.com/kamaliyaofficial

Ребел Вілсон

А от акторка Ребел Вілсон із друзями влаштували вечірку та перевтілилися у гравців із нашумілого серіалу "Гра в кальмара". Компанія навіть відтворила гру "Зелене світло, червоне світло".

Lida Lee

Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Lida Lee цього року вирішила бути вампіром.

Lida Lee / instagram.com/lidalee_official

Кріссі Тейген та Джон Ледженд

Зіркове подружжя моделі Кріссі Тейген та співака Джона Ледженда вдалися до класичного геловінського образу – родини Аддамсів.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво здивував фанів образом чумного лікаря.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

