Гейлі Бібер – Брітні Спірс, а Міла Кузнєцова – Малефісента: образи зірок на Геловін

Знаменитості дивують фанатів своїми перевтіленнями.
У ніч проти 1 листопада майже увесь світ святкує містичний Геловін або Вечір усіх святих.
Справжні фанати цього свята – мешканці США та Європи. З кожним роком все більше українців також долучаються до дійства. Вони завчасно готуються, підбирають моторошні образи, костюми, роблять відповідний макіяж і зачіски. Юзери роблять яскраві фото та відео, які показують фоловерам у своїх фотоблогах.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку перевтілень голлівудських та українських зірок.
Гейлі та Джастін Бібери
Так, дружина канадійського співака Джастіна Бібера, модель Гейлі, перевтілилася у попзірку Брітні Спірс. Вона відтворила її образи із культових кліпів Oops!...I Did It Again та Baby One More Time.
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Зі свого боку, Джастін також відмовився від агресивного костюму та постав в образі ведмедика.
Міла Кузнєцова
Володарка найбільших натуральних грудей в Україні, plus-size модель Міла Кузнєцова приміряла образ Малефісенти.
Lizzo
Популярна американська співачка та реперка Lizzo замилувала Мережу в образі малюка Йоди з серіалу "Мандалорець".
Камалія
Співачка Камалія з доньками також не оминули свято. Так, одна з двійняток постала в образі Гарлі Квінн, а інша разом із зірковою матусею перетворилася на відьмочку.
Ребел Вілсон
А от акторка Ребел Вілсон із друзями влаштували вечірку та перевтілилися у гравців із нашумілого серіалу "Гра в кальмара". Компанія навіть відтворила гру "Зелене світло, червоне світло".
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Lida Lee
Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Lida Lee цього року вирішила бути вампіром.
Кріссі Тейген та Джон Ледженд
Зіркове подружжя моделі Кріссі Тейген та співака Джона Ледженда вдалися до класичного геловінського образу – родини Аддамсів.
Ектор Хіменес-Браво
Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво здивував фанів образом чумного лікаря.
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