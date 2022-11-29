Гейлі Бібер із округлим животом повідомила про серйозне захворювання

Дружина співака Джастіна Бібера, модель Гейлі Бібер, повідомила про серйозну хворобу, через яку її живіт виглядає наче у вагітної.

Дуже часто на фото папараці шанувальники помічають округлий животик у Гейлі, що стає приводом для розмов про вагітність моделі. Втомившись від чуток, Гейлі вирішила розповісти, що насправді не вагітна, а має певні проблеми зі здоров'ям.

У сторіз в Instagram дружина Бібера показала свій живіт та написала, що лікарі діагностували у неї велику кісту в яєчнику. Біля свого живота зірка також написала: "Не дитина".

Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

"У мене кіста в яєчнику розміром з яблуко. У мене немає ендометріозу чи синдрому полікістозних яєчників, але декілька разів у мене вже була кіста яєчника, і це ніколи не буває весело. Це боляче і змушує мене відчувати нудоту, здуття живота, спазми та надмірні емоції", - поділилася Гейлі.

Також модель написала, що сподіваються на те, що фани зможуть зрозуміти її проблему.

"У будь-якому випадку...Я впевнена, що багато з вас зможуть зрозуміти. Ми все зможемо", - додала Бібер.

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