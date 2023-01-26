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Гейлі Бібер кардинально змінила зачіску і показалася у новому іміджі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1373
Час на прочитання
1 хв
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Гейлі Бібер кардинально змінила зачіску і показалася у новому іміджі

Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

Знаменитість коротко відрізала своє довге волосся.

Дружина канадійського співака Джастіна Бібера - модель Гейлі – наважилася на кардинальні зміни іміджу.

Зокрема, знаменитість оновила свою зачіску. До цього модель мала довге русяве волосся. Утім, схоже, Гейлі набридла довжина. Тож, знаменитість наважилася відрізати волосся. А от змінювати колір дружина Бібера поки не ризикує.

Гейлі Бібер / © instagram.com/haileybieber
Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

В Instagram модель опублікувала нові фото, де показалася у новому іміджі зі стильним каре. У коментарях шанувальники не стрималися та просто засипали Гейлі компліментами, вони зазначили, що їй неймовірно личить нова зачіска.

Гейлі Бібер / © instagram.com/haileybieber
Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber
Гейлі Бібер / © instagram.com/haileybieber
Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber
  • Тобі дуже личить
  • Коли я думала, що ти вже неперевершена і краще бути не може, ти доводиш, що може
  • Коли дивлюся на тебе, мені теж хочеться підстригтися

Нагадаємо, минулої весни Гейлі пережила мікроінсульт. Знаменитість ділилася, що це неабияк вплинуло на її психологічне здоров'я та погіршило його.

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Дата публікації
Перегляди
1373
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