Гейлі Бібер кардинально змінила зачіску і показалася у новому іміджі

Знаменитість коротко відрізала своє довге волосся.
Дружина канадійського співака Джастіна Бібера - модель Гейлі – наважилася на кардинальні зміни іміджу.
Зокрема, знаменитість оновила свою зачіску. До цього модель мала довге русяве волосся. Утім, схоже, Гейлі набридла довжина. Тож, знаменитість наважилася відрізати волосся. А от змінювати колір дружина Бібера поки не ризикує.
В Instagram модель опублікувала нові фото, де показалася у новому іміджі зі стильним каре. У коментарях шанувальники не стрималися та просто засипали Гейлі компліментами, вони зазначили, що їй неймовірно личить нова зачіска.
- Тобі дуже личить
- Коли я думала, що ти вже неперевершена і краще бути не може, ти доводиш, що може
- Коли дивлюся на тебе, мені теж хочеться підстригтися
Нагадаємо, минулої весни Гейлі пережила мікроінсульт. Знаменитість ділилася, що це неабияк вплинуло на її психологічне здоров'я та погіршило його.
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