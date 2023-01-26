Гейлі Бібер кардинально змінила зачіску і показалася у новому іміджі

Дружина канадійського співака Джастіна Бібера - модель Гейлі – наважилася на кардинальні зміни іміджу.

Зокрема, знаменитість оновила свою зачіску. До цього модель мала довге русяве волосся. Утім, схоже, Гейлі набридла довжина. Тож, знаменитість наважилася відрізати волосся. А от змінювати колір дружина Бібера поки не ризикує.

Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

В Instagram модель опублікувала нові фото, де показалася у новому іміджі зі стильним каре. У коментарях шанувальники не стрималися та просто засипали Гейлі компліментами, вони зазначили, що їй неймовірно личить нова зачіска.

Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

Гейлі Бібер / Фото: instagram.com/haileybieber

Тобі дуже личить

Коли я думала, що ти вже неперевершена і краще бути не може, ти доводиш, що може

Коли дивлюся на тебе, мені теж хочеться підстригтися

Нагадаємо, минулої весни Гейлі пережила мікроінсульт. Знаменитість ділилася, що це неабияк вплинуло на її психологічне здоров'я та погіршило його.

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