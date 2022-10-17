Гейлі Бібер несподівано позувала з колишньою чоловіка Селеною Гомес після багаторічних скандалів

Між моделлю і співачкою вже багато років триває конфлікт.

У Мережі обговорюють несподіване фото дружини Джастіна Бібера, Гейлі Болдвін, із його колишньою коханою, співачкою Селеною Гомес.

Модель і співачка зустрілися на галаконцерті в Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Світлини зірок з'явилися на сторінці світського фотографа Тайлера Хемптома.

Гейлі та Селена показала в кадрі обійми та щасливі посмішки. На фото користувачам Мережі могло здатися, що між зірками панує справжня дружба.

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Проте ще нещодавно і Гейлі, і Селена страждали від нападів хейтерів. Тривалий час модель звинувачували в тому, що вона зруйнувала стосунки Гомес і Бібера. Неодноразово Гейлі зверталася із проханнями припинити її булінг у соцмережах. В той же час фани моделі "атакували" Селену через те, що вона жодного разу не заступилася за дружину колишнього та не попросила зупинити хейт на її адресу.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Джастін Бібер і Селена Гомес були у стосунках від 2010 до 2013 роки. Через два роки після розставання зі співачкою виконавець натякнув на стосунки з Гейлі, опублікувавши фото з їхнім поцілунком. Однак у 2017 році Джастіна знову помітили в компанії Селени. Пара намагалася налагодити стосунки та навіть відвідувала сеанси психолога, але невдовзі співак знову відновив стосунки із моделлю.

Фото: instagram.com/justinbieber

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