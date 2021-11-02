Гейлі та Джастін Бібери розповіли про проблеми в їхньому шлюбі: "Було багато ран та образ"

Гейлі та Джастін Бібери розповіли про проблеми в їхньому шлюбі: "Було багато ран та образ"

Парочка одружилась 2018 року.

Популярний співак Джастін Бібер відверто розповів про проблеми, з якими він зі своєю дружиною Гейлі спіткнувся за три роки їхнього шлюбу.

Так, артист довгий час боровся з депресією. У новому випуску американського подкасту "Добросовісно" Джастін розповів, йому довелось багато чого зробити, аби побудувати здорові стосунки.

"Я так багато пережив у своєму житті. Я зрозумів, що мені потрібно пройти через серйозне зцілення, аби побудувати нормальні стосунки. А я мав багато травм і шрамів. Тому я просто почав над цим працювати", - відверто поділився артист.

Гейлі та Джастін Бібери / instagram.com/justinbieber

Втім, він говорить, що Гейлі прийняла його таким, яким він був. Однак, як вони тільки-но одружилися, це сталося 2018 року, у співака все ще було багато незагоєних ран та образ.

"Навіть коли ми одружилися, все ще було багато ран і образ, з якими мені потрібно було впоратися", - зізнався Джастін.

Гейлі та Джастін Бібери / instagram.com/justinbieber

До слова, й сама модель говорить, хоч у них доволі міцний шлюб, втім іноді виникають непорозуміння.

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