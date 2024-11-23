Гість під маскою, неочікуванне зізнання Позитива і сльози на сцені: яким був концерт Наді Дорофєєвої

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше відгриміла сольний концерт у київському Палаці спорту з презентацією нового альбому Heartbeat.

Феєричне шоу відбулося з повним sold out. Тож на майданчику було ніде яблуку впасти. Підтримати співачку у відповідальний день прийшли й зірки. Зокрема, свої почесні місця зайняли чоловік артистки Міша Кацурін з дітьми, Маша Єфросиніна з сином, Олег Гороховський, Міша Лебіга, KOLA, Даша Квіткова, Анна Трінчер, Дмитро Монатік та інші.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Редакція ТСН.ua також побувала на довгоочікуваній події й готова ділитися враженнями.

Так, ще за декілька годин до концерту найвідданіші фани вже вишикувалися у перших рядах сцени. А деякі навіть віднайшли власні методи вирізнитися з величезного натовпу – обирали собі оригінальні луки та приносили плакати.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Оскільки концерт здебільшого був націлений на благодійність, то першим на сцену вийшов ведучий Женя Янович. Його поява одразу викликала бурхливі овації. Він організував збір коштів за унікальні призи і розігрів аудиторію перед виходом на сцену головної зірки вечора. Ба більше, за донат від певної суми на екрані з’являвся коментар, який користувач залишав під час транзакцій коштів. Комусь з натовпу не забракло оригінальності освідчитисяу такий спосіб. Загалом було зібрано 200 тис. грн.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

До того ж у кожного на вхідних браслетах розташовувався qr-код, за яким можна було додатково задонатити на збір для ЗСУ. Крім того, до благодійності під час вечору залучалися великі компанії, одна з яких задонатила 2 млн грн.

І лише після досягнутої цілі на благодійному зборі на сцену вийшла сама Надя Дорофєєва. В ефектному образі виконавиця постала у не менш запальному номері-інтро, під час якого розповіла про свій унікальний простір свободи.

І вже за декілька хвилин зала в унісон співала перші хіти Дорофєєвої "Хартбіт" і "Ми більше не друзі". Доповнювали атмосферу талановиті танцівники співачки.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Зірка розпочала свій концерт з промови із закликом дозволити собі відпустити всі думки й спробувати відпочити на повну.

Наступними драйвовими піснями стали "Кохаю, але не зовсім", яку ще з перших нот підхопили глядачі, та нові терки "Немає мережі", "Паролі".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Коли Дорофєєва розкачала публіку, вона запросила на сцену першого музичного гостя. Ним став – OTOY. У дуеті вони виконали "Спекотно".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Далі артистка виконала хіт "Різнокольорова", після якої у неї неочікувано вимкнулися вушні монітори. Але поки звукорежисери вирішували всі технічні затримки, у першому ряду Надя побачила маленьку дівчинку з плакатом, де було написано її бажання – заспівати разом. Тож виконавиця не відмовила й втілила мрію сміливиці, яка захотіла виконати "А я все плакала".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

За цей час всі технічні помилки були полагоджені. Тож співачка одягла кепку з веляном і просто розірвала треком "PSP". Ба більше, Дорофєєва, кріп репу, приголомшила вмілою грою на гітарі. Свій шалений виступ зірка супроводжувала проханням "дати їй більше шуму".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Наступна композиція "Вотсап" стала особливою для виконавиці. За її словами, вона надихнулася на її написання після побаченої історії в Instagram, де дівчина очікувала хлопця з фронту. Водночас Надя з вдячністю повідомила, що у 10-тисячній залі Палацу спорту були присутні сім'ї, які чекають рідних з полону. Вона наголосила, що вірить у повернення всіх українців додому.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Згодом почалася справжня магія - на сцену вийшов талановитий саксофоніст Андрій Бармалій і просто підкорив своїм душевним виконанням вступу до пісні "Вотсап". Його мелодія не залишила байдужим жодного в залі, а спів Дорофєєвої виразив усю потужну енергію хіта. Наприкінці артистка просто не втримала сліз.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Після зворушливої ноти Надя взялася розігрівати фанів під барабанні біти для наступних жвавіших треків. Тож вона змусила всю аудиторію плескати під один ритм аж допоки на сцені не з'явився чуттєвий перформанс її шоубалету. Під витончені рухи співачка закликала відчувати життя.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Зірка знову з'являється на сцені, але на цей раз у чорному костюмі з червоною вставкою. У новому образі Дорофєєва виконала "Нітрогліцерин" і запалила танцями з фанами під "Fenomenal".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Далі мав би бути дует з Максом Барських, але пісню "Ритми" Наді довелося виконувати без нього. Проте вона не залишила глядачів без сюрпризу й презентувала її нову версію.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

У величезній залі запала тиша. На сцену вийшов хор у незвичному вбранні – чорних костюмах і білих головних уборах. Так "Колискова 2022" почалася з колискової, яку виконав хор. Ще більше мурах по шкірі викликав голос Дорофєєвої та її гра на барабані. Доповнювала містичну атмосферу анімація темного лісу, залитого червоним сяйвом.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Втамовуючи емоції та витираючи сльози, публіка почула пісню "Думи". Цього разу на сцені не було Пивоварова, тому Надя виконала її сольно. Тим часом глядачі, підспівуючи в унісон, дістали свої ліхтарики. А вже після закінчення гучно почали скандувати "Слава Україні!" – "Героям слава!" та "Путін х*йл*".

Палац спорту оповила темрява. На шоу завітав ще один гість – репер Jockii Druce. Щоправда, він вирішив залишитися інкогніто й приховав своє обличчя банданою, яку тримала шапка. У такому тандемі вони виконали фіт "Журба".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

А далі Дорофєєва розповіла про улюблену пісню її чоловіка Міші Кацуріна, який цього разу не вийшов з коханою на сцену, а був з дітьми у залі. Нею став трек "Спитай у чата джипіті". Після неї співачка виконала "На самоті". Для виходу на сцену Надя одягла вже традиційні вушка у вигляді шапки та сонцезахисні окуляри.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Згодом настав довгоочікуваний момент багатьох фанів – пісня "А я все плакала". Як і обіцяла Надя, у Палаці спорту був також присутній блогер Міша Лебіга, з яким вона записала цю пісню. Спочатку він зачитав свою промову у глядацькій залі та закликав усіх "кохатися, цілуватися, обійматися та підтримувати одне одного". І вже за мить блогер танцював і співак з Дорофєєвою на сцені під конфеті у вигляді сердечок.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

У своїй промові артистка згадала за власника Monobank Олега Гороховського, який теж перебував у залі. Надя пригадала, як минулого концерту він викупив славнозвісні "вуха Дорофєєвої" за 1 млн грн. Тож цього разу вона передала нові безкоштовно. Своєю чергою бізнесмен разом з бізнес-партнером одразу приміряв аксесуар і вже традиційно оголосив зі свого місця у залі про подарунки шанувальникам - 7 призів по 100 тис. грн і 20 пожиттєвих абонементів на двох на концерти Дорофєєвої. Для цього охочим необхідно було задонатити суму від 77 грн.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Зрештою, після таких неочікуваних новин Надя подякувала Міші Лебізі за присутність й привітала його з днем народження.

"Хай пишуть" стала одним із фінальних треків. Дорофєєва виконала її під час того, як позаду неї на екрані виднілися хейтерські коментарі.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

У перерві між піснями співачка приголомшує інформацією про додатковий концерт у Палаці спорту 12 квітня 2025 року.

Перед тим, як піти зі сцени, зірка заспівала "Щоб не було" й змусила всіх стрибати. У цей час відображалися її дитячі архівні відео, фото та відносно нещодавні знімки.

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Проте шанувальники навідріз відмовлялися завершувати блискуче шоу. Тож почали скандувати "на біс". І звісно, це спрацювало.

Однак на сцену вийшла не Надя, а її колега – Позитив. Він став ще одним гарячим гостем концерту. Його поява викликала такі шалені овації, що здавалося, вони були чутні всім у Києві. Авжеж поп-співак прийшов до Наді виконати їхню спільну пісню "Дим". Під час хіта артисти загравали одне до одного та нагадали багатьом про безтурботну еру "Время и стекло".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

До речі, одразу після номеру Надя зворушливо подякувала Позитиву за всі ті 10 років кар'єри гурту й зізналася, що зараз дуже пишається ним. І звісно, не могла оминути новину, що "Позитив скоро стане батьком".

Зірка розчулився від таких слів і зізнався, що "любить" Надю. А також запросив на свій сольний концерт, який відбудеться незабаром.

І все ж Дорофєєва не могла відпустити глядачів, які приїхали з різних міст України. Тож на завершення під ліхтарики виконала трек "Гість" з нового альбому. Вона щиро та зворушено подякувала усім за присутність та побажала берегти себе. І ще раз на біс пролунав "Хартбіт".

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Концерт Наді Дорофєєвої у Палаці спорту у Києві

Після шоу, попри тисняву у Палаці спорту, публіка обговорювала враження та співала рядки з хітів аж до станції метро.

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