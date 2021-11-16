Гламурна alyona alyona закликала фанів бути собою і зробила зізнання: "Не висякуюсь, а ковтаю"

Артистка поміркувала про те, як важливо залишатися собою.

Українська реперка alyona alyona продовжує публікувати оригінальні світлини з глибоким сенсом та ділитися думками щодо соціальних тем.

Так, цього разу знаменитість поміркувала про те, як важливо залишатися собою. На сторінці в Instagram зірка розмістила світлину, де постала в образі гламурної дівчинки із песиком на руках. На думку Альони Савраненко, потрібно позбуватися переконань часів СРСР і не соромитися себе справжнього.

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

"Більшість щодня ходять на ту роботу, яка їм не подобається, одягаються по скованому дрескоду, який їм нав'язали великі компанії та їхні директори. Цей совковий режим, формат і менталітет, який тягнеться дуже довго, просто знищує поняття "бути собою". Це потрібно виправляти, і перш за все починати із себе. Коли ти є сам на сам із собою, то ти розумієш чого дійсно хочеш — мабуть, ходити по дому голяка, або надягати футболку, яку вже треба випрати, але тобі комфортно й так. Бути собою це в першу чергу не соромитися себе. Впевнена, що у вас є така штука, яку ви робите лише наодинці, бо вам може бути за це соромно. Наприклад я, коли в носі багато шмарклів, можу втягнути в себе, замість того, щоб висякатися. Завжди залишаюся собою, нехай людям соромно, головне, що мені класно", – поділилася знаменитість.

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