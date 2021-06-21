Глое Кардашян вперше розповіла про зроблені пластичні операції: "Так я робила уколи"

Зірка також зізналася, що змінювала форму носа.

Зірка реаліті-шоу Глое Кардашян, яку останнім часом все частіше підозрюють у зміні зовнішності, вперше прокоментувала свої пластичні операції.

Так, зірка під час шоу Енді Коена нарешті, зізналася, до яких саме б'юті-маніпуляцій вона вдавалася.

"Що стосується мене, то всі говорять: "О, чорт візьми, їй зробили третю пересадку обличчя". Але у мене була лише одна пластика носа.І, звичайно, я робила уколи, але ботокс я не колола - у мене на нього була жахлива реакція", - зізналася зірка.

instagram.com/khloekardashian

Однак за словами Глое, зважитись на ринопластику їй довелося не просто так. Зробити пластику носа її змусила конкуренція зі своїми сестрами, Кім і Кортні Кардашян.

"У нас було дуже багато спільних фотосесій. Але мене завжди ставили на задній план. Стилісти підбирали мені всього пару образів", - пояснила Кардашян.

Також зірка пояснила, чому не розповідала про це раніше.

"Мене ніхто ніколи не питав про це, тому я і не говорила. Ви перша людина, яка безпосередньо запитала мене про мій ніс", - поділилася зірка з ведучим реаліті.

Нагадаємо, не так давно Глое Кардашян вирішила довести фанам, що вона гарна і без фотошопу. Знаменитість навіть провела прямий ефір у своєму Instagram, під час якого продемонструвала фігуру з усіх боків.

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