Глядачі "Голосу країни-12" не побачили три виступи учасників: у чому причина

У восьмому ефірі "Голосу країни-12" учасники зійшлися у "вокальних боях". Однак пісні не усіх дуетів будуть змогли почути глядачі.

Після початку повномасштабної війни в Україні співати російські пісні неприпустимо, адже саме Росія продовжує вбивати мирне населення нашої країни.

Саме тому у восьмому ефірі "Голосу країни-12" глядачі не змогли побачити виступи деяких учасників, які були відзняті ще до 24 лютого, а почули лише остаточні вердикти зіркових тренерів.

Так, поза кадром залишився номер учасниць з команди Олі Полякової киянки Олени Чукаленко та співочих сестер Ольги та Ганни Войцеховських.

Тоді співачка вирішила залишити у своїй команді Олену Чукаленко, а ось сестри з Дніпра не змогли потрапити до команд інших тренерів і залишили проєкт.

Олена Чукаленко та сестри Войцеховські

Талановитий виступ дівчат з команди Наді Дорофєєвої – Лії Меладзе та Яни Мілевської теж, нажаль, не змогли оцінити телеглядачі.

Однак виступ доньки відомого продюсера і вуличної музиканти так приголомшив їхню тренерку, що вона довго вагалася, кого ж залишити у команді. Після роздумів Надя все ж обрала Лію, але в решті решт натиснула кнопку й для Яни, скориставшись єдиним на сезон шансом повернути учасника у команду.

Лія Меладзе та Яна Мілевська

Спів самобутнього електрика з Запоріжжя Сергія Соловйова та студентки Валерії Бутурліної з Нікополя підкорили серця суддів ще під час "сліпих прослуховувань". Проте у восьмому ефірі учасники із команди Олі Полякової також відмовилися від демонстрації свого виступу із російськомовною піснею.

Сергій Соловйов і Валерія Бутурліна

Натомість глядачі побачили справжнє загострення емоцій під час вибору тренерів. Полякова вирішила залишити у своїй команді Сергія, але попросила колег "викрасти" Валерію. До прохань співачки дослухався Потап і натиснув кнопку. Таким чином Валерія зайняла місце у команді продюсера замість тріо Guli-Guli band.

Читайте також: