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Гнатковський відповів, чому публічно не стає на захист жертв сексуальних домагань серед акторок
Актор пояснив, чому утримується від коментарів.
Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, який раніше розповідав про допомогу ЗСУ, пояснив свою реакцію на скандальні збурення в суспільстві.
В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка пояснив, чому рідко публічно підтримує жертв у злочинах, які набувають резонансу. Зокрема, Гнатковський згадав убивство мовознавиці Ірини Фаріон і часті домагання до акторок в театрах чи вишах. Він пояснив, що вкрай обережно реагує на такі злочини, адже вважає, що інколи він може бути недостатньо обізнаним у всіх деталях розслідування, щоб бути справедливим. Утім, чітко визнає, що встановлених слідством злочинців треба карати.
"Наш театр висловив свою думку і підтримку. Це було звернення від колективу театру, від всіх. Особисто я не говорив про це нічого, тому що я не знаю цих людей. Це дуже велика відповідальність давати чомусь оцінку. Є речі, наприклад, стосовно Фаріон, які роз'єднують суспільство і їх підігрівають. Стосовно цього харасменту є очевидні речі. Коли одна людина будь-яким чином зазіхає на свободу іншої людини – це злочин. І цьому давати оцінку мають правоохоронні органи. Як можна на очевидне ще казати, що так, це очевидне", - пояснив Олексій.
Актор також зазначив, що з жодною жертвою домагань, як і з підозрюваними кривдниками, не знайомий. Тож точно не береться висловлювати свою думку.
"Особисто не знаю жодної цієї дівчини. Хто ці люди особисто, я їх не знаю. Яким чином, не розібравшись в цьому, я маю давати оцінку. А гіпотетично це може бути наклеп? Я не кажу так це чи не так, але гіпотетично", - додав артист.
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