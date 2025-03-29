Олексій Гнатковський

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Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, який раніше розповідав про допомогу ЗСУ, пояснив свою реакцію на скандальні збурення в суспільстві.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка пояснив, чому рідко публічно підтримує жертв у злочинах, які набувають резонансу. Зокрема, Гнатковський згадав убивство мовознавиці Ірини Фаріон і часті домагання до акторок в театрах чи вишах. Він пояснив, що вкрай обережно реагує на такі злочини, адже вважає, що інколи він може бути недостатньо обізнаним у всіх деталях розслідування, щоб бути справедливим. Утім, чітко визнає, що встановлених слідством злочинців треба карати.

"Наш театр висловив свою думку і підтримку. Це було звернення від колективу театру, від всіх. Особисто я не говорив про це нічого, тому що я не знаю цих людей. Це дуже велика відповідальність давати чомусь оцінку. Є речі, наприклад, стосовно Фаріон, які роз'єднують суспільство і їх підігрівають. Стосовно цього харасменту є очевидні речі. Коли одна людина будь-яким чином зазіхає на свободу іншої людини – це злочин. І цьому давати оцінку мають правоохоронні органи. Як можна на очевидне ще казати, що так, це очевидне", - пояснив Олексій.

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Олексій Гнатковський

Актор також зазначив, що з жодною жертвою домагань, як і з підозрюваними кривдниками, не знайомий. Тож точно не береться висловлювати свою думку.

"Особисто не знаю жодної цієї дівчини. Хто ці люди особисто, я їх не знаю. Яким чином, не розібравшись в цьому, я маю давати оцінку. А гіпотетично це може бути наклеп? Я не кажу так це чи не так, але гіпотетично", - додав артист.

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