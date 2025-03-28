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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
502
Час на прочитання
2 хв

Гнатковський висловився про синів і чому відчуває провину перед ними: "Караю себе за це"

Актор також заговорив про поповнення в родині.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Олексій Гнатковський

Олексій Гнатковський

Відомий український актор, зірка стрічки "Довбуш" Олексій Гнатковський, який нещодавно розкрив свою зарплату у театрі, відверто розповів про батьківство та власні помилки.

Актор разом з дружиною Ольгою виховує двох синів. Старшому Остапу зараз 12 років, а молодшому Оресту – 5. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Олексій говорить, що не проти й третьої дитини, але поки що не працює над цим.

"Як дасть Бог (третю дитину – прим. ред.). Під час війни ми не працюємо над цим", - зазначив зірка.

Олексій Гнатковський з дружиною / © vogue.ua

Олексій Гнатковський з дружиною / © vogue.ua

Гнатковський також розповів про виховання двох дітей. Він ділиться, що під час війни переоцінив ставлення до дітей і став ще щасливішим від того, що просто вони у нього є. Утім, актор пригадав моменти, за які йому досі соромно перед маленькими синами. Зокрема, як дуже сильно сварив їх і запальність могла перетнути межу. Тим не менш, усі непорозуміння в родині вони долають за допомогою діалогів.

"Це величезне щастя. Я щасливий, що вони в мене є і щасливі, здорові. Я настільки це ціную. Нема труднощів з цим (кризою віку дітей – прим. ред.). Всю максимальну любов віддаю їм. Пам'ятаю, як одного разу насварив свого старшого сина. Я дотепер караю себе за це. Я по ділу це зробив, бо він не читає, але ж насварив. І змусив видалити всі ігри з телефона. А це жахлива травма для дитини. Я дотепер пам'ятаю його очі. Я перепросив у свого сина, якому було 11 років. Але ми говоримо. Я ні разу не вдарив своїх дітей. Один раз тільки ляснув по попі малому і його очі теж пам'ятаю. Оця безпорадність на все життя буде. Мої діти дають мені урок", - пояснив артист.

Олексій Гнатковський з синами / © vogue.ua

Олексій Гнатковський з синами / © vogue.ua

Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Гнатковський припустив, коли настане перемога України та що для цього треба зробити українцям.

Дата публікації
Кількість переглядів
502
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