Гола Анна Саліванчук розбурхала уяву фотосетом у ванні: "Міс Playboy"

Також фанам акторка нагадала богиню краси Афродіту.

Відома українська акторка Анна Саліванчук розмістила новий еротичний контент.

Зірка серіалу "Свінгери" влаштувала фотосесію у ванні, де позувала оголена. У кадрі 36-річна знаменитість постала перед камерою, сидячи спиною та прикриваючи груди.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Також артистка приміряла красиву білизну з мереживом, засвітивши груди.

Анна Саліванчук / instagram.com/salivanchuk.anna

У дописі кохана продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова розповіла, що нещодавно натрапила на список "Що ти повинен зробити взимку". У ньому йшлося наступне: сходити на каток, зліпити сніговика, прикрасити ялинку, приготувати глінтвейн, прикрасити житло, покататися на сноуборді та санчатах, переглянути "Сам удома", погратися в сніжки, відвідати різдвяний ярмарок та прогулятися зимовим лісом з какао. Анна поділилася, що з цього списку вона виконала поки що два пункти – прикрасила ялинку та погралася в сніжки.

"Список надихає поїхати вихідними гуляти до лісу або парку з дітьми", – зазначила вона.

Зі свого боку, користувачі, як завжди, написали у коментарях компліменти: "Міс Playboy", "Розкішна Афродіта", "Вау, сексі-дівчинка".

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