Голівудська акторка Джессіка Честейн відвідала Київ, Ірпінь та зустрілася із Зеленським

Американська акторка та продюсера Джессіка Честейн перебуває в Україні. Вона відвідала Київ та розбомблений війною Ірпінь. Також зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Зірка стрічки "Небезпечна гра Слоун", голлівудська акторка Джессіка Честейн у неділю, 7 серпня, приїхала до України.

Зокрема, вона відвідала виставку про наслідки російської окупації в художній галереї "ПінчукАртЦентр".

Уранці акторка побувала в столичній дитячій лікарні "Охматдит". Там їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Джессіка Честейн відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які перебувають на лікуванні в "Охматдиті".

В Ірпені акторка поспілкувалася з представниками місцевої влади та проїхала містом, аби на власні очі побачити масштаби руйнувань, завданих російськими окупантами. Там же завітала до родини, яка пережила навалу росіян, евакуювалась закордон, а потім повернулася додому.

Після того була зустріч Джесіки Честейн із президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!", - ідеться на сторінці Зеленського в соцмережі.

Увечері акторка вирушить з України.

Фото: Сайт президента України

Фото: Сайт президента України

Фото: Сайт президента України

Фото: Сайт президента України

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