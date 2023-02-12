Голлі Беррі боляче гепнулася на сцені світського заходу і пожартувала з себе

Голлівудська зірка Голлі Беррі розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею днями на одному з благодійних заходів.

Артистку запросили туди як спікерку і коли вона підіймалася на сцену, аби вимовити промову, грація зірки стрічки "Жінка-кицька" її підвела. Голлі оступилася і добряче гепнулася на сходинках.

Цікаво, що цю прикрість Беррі не намагалася приховати, а навпаки – виклала відео інциденту у себе на сторінці в Instagram і навіть пожартувала з себе.

На щастя, знаменитість сильно не забилася, а біля мікрофону ще довго сміялася, а потім сказала: "Так це я. Вам може бути цікаво, як я докотилася до цього… Якщо я побачу це в Інтернеті, Ван (обранець акторки – прим.ред) прийде за вами".

Ба більше, Голлі розуміла, що це її відео приверне багато уваги юзерів, тож скористалася нагодою та закликала фанів донатити на благодійну організацію її подруги, яка збирає гроші для дітей з особливими потребами.

Нагадаємо, днями українська акторка Ольга Сумська показала відео з кумедним інцидентом, який з нею стався нещодавно. Під час гастролей артистка присіла на диван, аби перепочити, а він провалився – зірка опинилася на підлозі.

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