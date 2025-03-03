Голлі Беррі на "Оскарі-2025" пристрасно поцілувала Едрієна Броуді на очах в його дівчини

Виявилося, що артистка відплатила йому за поцілунок 22-річної давнини.
Голлівудська акторка Голлі Беррі на "Оскарі-2025" солодко поцілувала в губи американського актора Едрієна Броуді, який виборов статуетку у номінації "Найкраща чоловіча роль".
Сталося це просто на червоному хіднику. Зокрема, Беррі підбігла до Броуді, перервала його розмову з журналістами і солодко поцілувала в губи. Ба більше, цієї миті поруч стояла кохана актора - артистка Джорджина Чампан. Щоправда, перед тим, як поцілуватися з Броуді, Голлі звернулася до його обраниці, перепросила та зазначила, що їй необхідно це зробити.
"Перепрошую, Джорджино, але мені потрібно це зробити", - сказала акторка та поцілувала свого приятеля.
Як виявилося, таким чином Беррі помстилася Броуді за їхній легендарний поцілунок 22-річної давнини. 2003 року, коли актор виборов "Оскар" за роль у фільмі "Піаніст", статуетку йому вручала Голлі. Тоді Броуді просто на сцені поцілував акторку. Як говорить Беррі вона чимала років чекала на те, аби відплатити приятелю.
Врешті, актори відтворили свій легендарний поцілунок, а заодно і повеселили публіку, адже присутні захоплено спостерігали за цим та схвальними вигуками підтримали артистів.
Нагадаємо, у ніч проти 3 березня відгримів "Оскар-2025". Премія запам'яталася багатьма яскравими і не дуже моментами. Редакція сайту ТСН.ua вже писала, як минула урочиста церемонія "Оскара".
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