Голлі Беррі на "Оскарі-2025" пристрасно поцілувала Едрієна Броуді на очах в його дівчини

Виявилося, що артистка відплатила йому за поцілунок 22-річної давнини.

Голлівудська акторка Голлі Беррі на "Оскарі-2025" солодко поцілувала в губи американського актора Едрієна Броуді, який виборов статуетку у номінації "Найкраща чоловіча роль".

Сталося це просто на червоному хіднику. Зокрема, Беррі підбігла до Броуді, перервала його розмову з журналістами і солодко поцілувала в губи. Ба більше, цієї миті поруч стояла кохана актора - артистка Джорджина Чампан. Щоправда, перед тим, як поцілуватися з Броуді, Голлі звернулася до його обраниці, перепросила та зазначила, що їй необхідно це зробити.

"Перепрошую, Джорджино, але мені потрібно це зробити", - сказала акторка та поцілувала свого приятеля.

Як виявилося, таким чином Беррі помстилася Броуді за їхній легендарний поцілунок 22-річної давнини. 2003 року, коли актор виборов "Оскар" за роль у фільмі "Піаніст", статуетку йому вручала Голлі. Тоді Броуді просто на сцені поцілував акторку. Як говорить Беррі вона чимала років чекала на те, аби відплатити приятелю.

Едрієн Броуді та Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Врешті, актори відтворили свій легендарний поцілунок, а заодно і повеселили публіку, адже присутні захоплено спостерігали за цим та схвальними вигуками підтримали артистів.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня відгримів "Оскар-2025". Премія запам'яталася багатьма яскравими і не дуже моментами. Редакція сайту ТСН.ua вже писала, як минула урочиста церемонія "Оскара".

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