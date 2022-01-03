Голлі Беррі спантеличила заявою, що не виходила заміж

55-річна артистка сказала, що пожартувала.

Голлівудська акторка Голлі Беррі засмутила шанувальників.

Артистка заявила, що вона не виходила заміж за відомого музиканта Вана Ганта, з яким вона понад рік зустрічається. Інформацію Беррі спростувала у Instagram. Власне, у фотоблогу Беррі день тому на думку про своє заміжжя й наштовхнула підписників.

"Ми просто повеселилися під Новий рік! Люди явно не свайпають так часто, як ми думали. Дякуємо за добрі побажання, хоча вони справді зворушили наші серця! Тепер це офіційно, Інтернет вже не перемогти", - написала Беррі під кадром з бойфрендом у Instagram.

instagram.com/halleberry

Зазначимо, що день тому Голлі Беррі у фотоблогу розмістила знімок, на якому вони з бойфрендом позують у храмі на фоні стола. "Що ж… Тепер офіційно", - підписала тоді фото знаменитість.

Саме цей кадр й наштовхнув фанів на думку, що пара узаконила стосунки.

Те саме фото, яке ввело в оману фанів Голлі Беррі / instagram.com/halleberry

Зазначимо, що Голлі Беррі та Ван Гант розсекретили свої стосунки у квітні 2021 року. До Ганта акторка була тричі заміжня - зі спортсменом Девідом Джастісом, з музикантом Еріком Бене та з актором Олів'є Мартінесом.

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