Голлі Беррі у сукні-сіточці показалася в палких обіймах бойфренда-красунчика

Голлівудська акторка, зірка стрічки "Жінка-кицька" Голлі Беррі показалася у відвертій сукні поруч зі своїм бойфрендом, співаком Ваном Гантом, з яким у стосунках близько трьох років.

У своєму фотоблогу зірка опублікувала свіжу світлину, де вона постала у напівпрозорій червоній сукні-сіточці. Через неї можна розглянути підтягнуте та струнке тіло 57-річної акторки, яка має набагато молодший вигляд.

Поруч з Беррі стояв її 53-річний бойфренд у чорно-білій сорочці та багряному береті, якого вона ніжно обійняла. Вочевидь, фото було зроблено у момент, коли Голлі намагалася поцілувати обранця, який спокусливо дивився у кадр. Цікаво, що він сховав руки у кишені та не відповів взаємністю.

Голлі Беррі та Ван Гант / Фото: instagram.com/halleberry

"Ти – все те, у що мене змусили повірити, що я просила забагато", - зворушливо підписала фото голлівудська зірка.

У коментарях під дописом шанувальники засипали закоханих компліментами.

Я така рада, що вона нарешті знайшла щастя. Вважаю, що він створений для неї

Боже, я зачарована вами і підписом…

Кохання, на яке ти заслуговуєш! Амінь

Це все те, про що ми раніше лише мріяли!

Також до решти коментаторів долучився і сам Ван, зазначивши, що повністю втратив мову від закоханості, тому все, що йому залишилося - "знайти та поцілувати" Голлі Беррі.

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