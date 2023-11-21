Голлі Беррі у сукні-сіточці показалася в палких обіймах бойфренда-красунчика

57-річна акторка замилувала новим романтичним фото.
Голлівудська акторка, зірка стрічки "Жінка-кицька" Голлі Беррі показалася у відвертій сукні поруч зі своїм бойфрендом, співаком Ваном Гантом, з яким у стосунках близько трьох років.
У своєму фотоблогу зірка опублікувала свіжу світлину, де вона постала у напівпрозорій червоній сукні-сіточці. Через неї можна розглянути підтягнуте та струнке тіло 57-річної акторки, яка має набагато молодший вигляд.
Поруч з Беррі стояв її 53-річний бойфренд у чорно-білій сорочці та багряному береті, якого вона ніжно обійняла. Вочевидь, фото було зроблено у момент, коли Голлі намагалася поцілувати обранця, який спокусливо дивився у кадр. Цікаво, що він сховав руки у кишені та не відповів взаємністю.
"Ти – все те, у що мене змусили повірити, що я просила забагато", - зворушливо підписала фото голлівудська зірка.
У коментарях під дописом шанувальники засипали закоханих компліментами.
- Я така рада, що вона нарешті знайшла щастя. Вважаю, що він створений для неї
- Боже, я зачарована вами і підписом…
- Кохання, на яке ти заслуговуєш! Амінь
- Це все те, про що ми раніше лише мріяли!
Також до решти коментаторів долучився і сам Ван, зазначивши, що повністю втратив мову від закоханості, тому все, що йому залишилося - "знайти та поцілувати" Голлі Беррі.
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