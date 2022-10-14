Голлівудська акторка Дрю Беррімор показала, як гепнулася зі стільця просто на сцені

На щастя, акторка не забилася і навіть посміялася з інциденту.

Голлівудська акторка Дрю Беррімор іноді не проти посміятися над собою.

Так, зірка на сторінці в Instagram розмістила коротке відео з нещодавніх знімань свого шоу. У ролику Дрю намагається сісти за піаніно, але втрачає рівновагу та боляче падає просто на сцені.

На щастя, Беррімор серйозних травм не отримала та навіть посміялася з ситуації. "Коли Jax збиває з ніг", - підписала відео акторка.

Своєю чергою, американська співачка Jax, яка й була в гостях у шоу Беррімор, так відреагувала на інцидент: "Коли я говорю тобі, що моє серце насправді перестало битися в цей момент".

Тим часом шанувальники Беррімор оцінили почуття гумору кумирки та зізналися, що в захваті від неї: "Дрю така нормальна. Вона така приземлена!", "Піаніно… це не для кожного", "Доказ того, що Дрю дійсно вміє приголомшувати".

Нагадаємо, раніше Дрю Беррімор відверто розповіла, що у 13-річному віці потрапила до психіатричної клініки. Акторка зазначила, що провела в установі півтора року, а причиною стала її пристрасть до заборонених речовин і бунтарська поведінка.

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