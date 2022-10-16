Голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс вперше вийшла в світ з донькою, яка змінила стать

Голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс вперше прийшла на світський захід разом зі своєю донькою-трансгендером Рубі.

Разом з доньками зірка відвідала всесвітню прем'єру фільму жахів "Геловін. Кінець" (Halloween Ends) у Лос-Анджелесі режисера Девіда Гордона Гріна, у якому зіграла роль Лорі Строуд.

Джеймі Лі Кертіс з доньками Рубі (ліворуч) та Енні (праворуч) / Фото: Associated Press

Для виходу в світ Кертіс обрала розкішну блискучу сукню червоного кольору, її донька, 36-річна Енні обрала обтислу чорну сукню, а Рубі була у сріблястій довгій сукні, яку доповнила чорним піджаком.

Джеймі Лі Кертіс з доньками Рубі (ліворуч) та Енні (праворуч) / Фото: Associated Press

Як відомо, Енні та Рубі – прийомні діти Джеймі Лі Кертіс. У серпні минулого року акторка розповіла, що її прийомний син Томас змінив стать і тепер він дівчина на ім'я Рубі. Як зізнавалася 25-річна Рубі, тепер вона почувається щасливою та вільною, а її знаменита мама зазначила, що зміна статі її дитини стало "еволюційним і дуже важливим кроком" в їхній родині.

Джеймі Лі Кертіс з сином томасом до зміни статі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на початку червня Рубі зіграла весілля зі своєю партнеркою Кінтією. Закохані влаштували свято у стилі своєї улюбленої відеогри, World of Warcraft. До речі, й сама Кертіс є палкою шанувальницею "Всесвіту Warcraft".

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