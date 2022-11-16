Голлівудська акторка Марина Мазепа з плачем та криками показала, що переживають українці

Голлівудська акторка родом з України Марина Мазепа активно підтримує нашу країну та розповідає світу про те, як росія обстрілює наші мирні міста і села.

Після масованого ракетного удару, який росія здійснила 15 листопада, артистка записала емоційне відео, у якому плаче та кричить. Чорно-білий ролик Мазепа розмістила на сторінці в Instagram та підписала його: "Проживаючи емоції кожної української душі, яка налякана та загублена у цей момент".

Своєю чергою, підписники акторки поділилися своїми емоціями та подякували Марині за підтримку: "Ми всі в цьому відео. Але любов і світло все одно переможуть!", "я пережив ті самі емоції. Особливо на самому початку війни", "на Конотоп три летіли… я гуляла із дитиною у візочку, як ППО майже над головою збило. Добре, що дитя міцно спало і нічого не почуло".

Зазначимо, що Марина Мазепа голлівудська акторка українського походження. Акторка народилася у Конотопі. Знімалася у таких серіалах, як "Дівчина в лісі", "Лють/кохання", фільмі "Оселя зла: Раккун-Сіті". Остання робота Мазепи – міні-серіал "Джон Вік: Континенталь" зМелом Гібсоном та Кіану Рівзом.

Нагадаємо, що 15 листопада росія здійснила наймасованіший обстріл української енергосистеми від початку війни. З понад 70 із 90 російських ракет, випущених по Україні, були збиті українськими силами протиповітряної оборони.

Під час масованої атаки росією України на території Польщі, у місті Пшеводув, стався вибух. Двоє людей загинуло.

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