Голлівудська акторка Меган Фокс образила українок невдалим жартом і потрапила в скандал

Артистка вже поквапилася виправдатися за свої слова.

Американська акторка та модель Меган Фокс вирізнилася новим постом у своєму Instagram, у якому образила українок.

У фотоблогу артистка розмістила знімок, зроблений днями на вечірці після Super Bowl. На ньому Фокс зображена разом зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly і Тейлор Свіфт. Юзерів здивував зовнішній вигляд 37-річної Фокс, зокрема її обличчя. Фани підозрюють артистку у надмірному захопленні уколами краси.

Своєю чергою, Меган Фокс залишила пост у якому, на її думку, "дотепно пожартувала" і порівняла себе з "надувною українською лялькою":

"Боже мій, люди, лише подивіться який інакший я… зовсім не маю вигляд. Виявилося, що це просто тінь на фотографії з мобільного телефону, на якій я маю вигляд як українська надувна лялька. Коли в реальності я маю вигляд як одна з тих супер дорогих силіконових справжніх секс-ляльок, які можна придбати лише в Японії", - написала під фото Фокс.

Меган Фокс образила українок / Фото: instagram.com/meganfox

Таке порівняння зачепило прихильників Меган. При чому обурив цей пост не лише українок, а й інших небайдужих жінок. Під постом акторки вони написали:

Гадаю, ксенофобія стосовно східноєвропейців все ще існує в Голлівуді

Дуже нечемно з вашого боку так говорити про українських жінок, ви себе показали не в кращому світлі

Я українка. Чи знаєш ти, з чим мені та більшості українських жінок довелося миритися в реальному житті та в ЗМІ? Нас зображують прибиральницями/няньками/злодіями/нареченими напрокат/повіями. Використовувати такий опис — це безвідповідально, і, головне, це не відродить вашу мертву кар’єру

Гидкий пост, враховуючи, скільки українських жінок стали жертвами сексуального насильства останнім часом

Після всіх цих коментарів, Меган поквапилася виправдатися і зазначила, що вона "зовсім не те мала на увазі".

"Боже милий. це не те, що я мала на увазі. Українські жінки дуже гарячі, тож, на мою думку, роздуті ляльки також дуже гарячі. Дайте дівчині пожартувати, чорт забирай", - відповіла обуреній прихильниці Меган Фокс.

Меган Фокс образила українок / Фото: instagram.com/meganfox

Попри те, що пост акторки отримав безліч негативних коментарів, тим не менш, вона вирішила його не змінювати і не стала прибирати з тексту згадку про українок.

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