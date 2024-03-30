Голлівудська акторка після 18 років шлюбу розлучається з чоловіком, від якого має п'ятьох дітей

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", американська акторка Торі Спеллінг подала на розлучення зі своїм чоловіком, актором Діном МакДермоттом після 18 років шлюбу.

У документах про розірвання шлюбу зазначена дата 17 червня 2023 року, того ж дня, коли Макдермотт оголосив у Instagram, що вони вирішили розійтися, але пізніше видалив це повідомлення. Також у документах причиною розлучення вказано "непримиренні розбіжності".

Як пише видання People, Спеллінг звернулася до суду з проханням, аби МакДермотт виплачував їй аліменти і просить позбавити ексчоловіка можливості отримувати таку ж підтримку.

Торі Спеллінг з чоловіком / Фото: Associated Press

Окрім того акторка попросила одноосібну фізичну опіку над їхніми п'ятьма неповнолітніми дітьми – 17-річним Ліамом Аароном Макдермоттом, 15-річною Стеллою Дорін, 12-річною Хетті Маргарет, 11-річним Фінном Дейві, і Бо Діном, якому 7 років. Також Спеллінг попросила про спільну юридичну опіку з правами Макдермотта на відвідування, які будуть визначені на більш пізню дату.

Торі Спеллінг з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/torispelling

У заяві не вказувалося, чи мала колишня пара шлюбний договір, а Спеллінг заявила, що характер та обсяг їхньої власності ще не визначено.

Торі Спеллінг з чоловіком / Фото: Associated Press

Торі Спеллінг та Дін Макдермотт одружилися на Фіджі 7 травня 2006 року. 8 травня 2010 року подружжя поновило свої клятви. Згодом стало відомо про кризу у їхніх стосунках. 2014-го року Макдермотт публічно зізнався, що мав романі на стороні.

У червні 2023 року Дін МакДермотт опубілкував в Instagram пост, в якому повідомив, що вони з Торі Спеллінг після 18 років вирішили розлучитися. Щоправда, згодом цей допис актор з фотоблогу видалив.

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