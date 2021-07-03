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Алісса Мілано зізналася у своїй залежності від лікарських препаратів

Алісса Мілано зізналася у своїй залежності від лікарських препаратів

Associated Press

Акторка тривалий час приймає ліки від психічних розладів.

Американська акторка Алісса Мілано розповіла фанам про свої психічні розлади та зізналася, що залежна від ліків.

На своїй сторінці в Instagram зірка додала відео, у якому відповіла фоловерам на їдкі коментарі стосовно її стану зоров'я. Так, у Мережі один користувач запитав у знаменитості, чи не забула вона знову випити свої ліки. На що Алісса вирішила відверто зізнатися, що вона страждає від психічних розладів.

"Я приймаю ліки кожного дня. У мене тривожність, складний посттравматичний стрес і панічний розлад, тому я приймаю ліки, оскільки мені подобається бути функціональною", - розповіла акторка.

У підписі до відео Мілано зазначила: "Чи можемо ми спробувати піти від легковажного використання мови, властивого психічному здоров'ю, використовуючи його в якості опису або образ?".

Нагадаємо, раніше Алісса Мілано продемонструвала, який має вигляд без фарбування волосся. Акторка запостила фото, де постала із сивиною та з легким макіяжем.