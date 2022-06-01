Голлівудська зірка Джеймі Лі Кертіс показала фото з весілля своєї доньки-трансгендерки

Голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс минулої неділі, 29 травня, відгуляла оригінальне весілля своєї доньки-трансгендерки Рубі.

Про одруження доньки Джеймі Лі Кертіс повідомила на сторінці в Instagram. Вона запостила серію знімків зі свята. Весілля відбулося не у класичному розумінні цього слова. Рубі та її обраниця Кінтія влаштували свято у стилі своєї улюбленої відеогри, World of Warcraft.

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Про це свідчили вбрання партнерок. Також місце святкування було оформлене усілякими квітами, кольоровими кульками і табличкою у кольорах ЛГБТ-спільноти.

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Фото: instagram.com/curtisleejamie

Нагадаємо, про те, що прийомний син Джеймі Лі Кертіс Томас змінив стать, акторка розповіла у серпні минулого року. Зараз 25-річна Рубі почувається щасливою та вільною, а її знаменита мама зазначила, що зміна статі її дитини стало "еволюційним і дуже важливим кроком" в їхній родині.

За словами Кертіс, своїм головним завданням вона бачить підтримку доньки і зазначає, що багато чому у неї вчиться.

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