Голлівудська зірка Джеймі Лі Кертіс вперше показала свою доньку-трансгендера

Про зміну статі дитини артистка повідомила у серпні цього року.

Голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс вперше показала свою доньку-трансгендера Рубі.

Про те, що її прийомний син Томас змінив стать, зірка стрічки "Правдива брехня" розповіла у серпні цього року. Зараз 25-річна Рубі почувається щасливою та вільною, а її знаменита мама зазначила, що зміна статі її дитини стало "еволюційним і дуже важливим кроком" в їхній родині, пише People.

"Я знала, що у Рубі був хлопець. Я знала, що Рубі використовувала слово "бісексуал". Але гендерна ідентичність і сексуальна орієнтація - це різні речі. І я знала, що Рубі ставить жіночі аватарки в відеоіграх. Але коли ви запитуєте: "У вас була підозра, що Рубі була трансгендером?" Я б сказала - ні. Але коли я згадувала життя Рубі, я подумала: "Хм, це, це, ті, хм", - зізналася Джеймі Лі.

Джеймі Лі Кертіс з донькою-трансгендером Рубі

Водночас Кертіс наголосила, що "не намагається насильно годувати людей чимось". Своїм головним завданням акторка бачить підтримку доньки і зазначає, що багато чому у неї вчиться. За словами акторки, зараз донька говорить новою мовою, вивчає нові слова і термінологію. Так само й Джеймі Лі вчиться говорити з дівчиною по-новому:

"Ти трохи сповільнюєш свою мову. Ти більше починаєш думати над тим, що ти говориш. Як ти це говориш. Ти все ще продовжуєш робити помилки. Я сьогодні облажалася двічі. Ми всі люди", - додала акторка.

Джеймі Лі Кертіс та її син Томас до зміни статі / Getty Images

Нагадаємо, що про трансгендерний перехід прийомного сина 62-річна зірка фільмів "Правдива брехня", "Гелловін" та "Чумова п'ятниця" Джеймі Лі Кертіс повідомила у серпні цього року. Стать Томас змінив минулого року. Раніше акторка повідомляла, що 25-річна Рубі готується до весілля з коханим. Церемонію проведе зіркова матуся. Хто став нареченим, поки що невідомо.

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