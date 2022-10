Голлівудська зірка Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної українки, написаний нею під обстрілами в Харкові

Дворазова номінантка премії "Оскар", англійська акторка Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної Єви Скалецької з Харкова.

Щоденник під назвою "Ти не знаєш, що таке війна" (You Don’t Know What War Is) дівчина писала під обстрілами. Згодом Єва разом з бабусею виїхала з міста до Європи і опинилася у Дубліні.

Щоденник юної харків'янки 25 жовтня 2022 року випустило у друкованому вигляді британське видавництво Bloomsbury. Право на його публікацію видавництво виграло на семисторонньому аукціоні в червні 2022 року, де щоденник було виставлено, пише The Bookseller.

Єва Скалецька та її щоденник

У Великій Британії та Ірландії була запущена масштабна медіакампанія та організована низка заходів, зокрема Єва Скалецька дала не одне інтерв'ю на радіо та друкованим ЗМІ про події, які пережила підчас війни в Україні.

Щоденник був представлений англійським письменником Майклом Морпурго. Щоденник 12-річної українки порівнюють зі щоденником Анни Франк за його потужне розуміння того, що таке конфлікт очима дитини.

"Ти не знаєш, що таке війна" справили на мене величезний вплив. Це неймовірно важлива історія, яка одночасно є сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", - поділилася враженнями від роботою на аудіоверсією щоденника Кіра Найтлі.

Кіра Найтлі / Фото: thebookseller.com

Звукорежисер Том Скіпп, своєю чергою, відзначив майстерність Найтлі, яка зуміла "передати вдумливий і проникливий голос Єви":

"Для Єви дуже важливо, що Кіра вирішила працювати над цією важливою книгою, і Кіра зробила щось справді особливе зі своїм підходом до неї. Вона віддає належне невинному, молодому, але мудрому не по роках тону Єви, а ідеальний образ Кіри є чутливим, інтимним і, зрештою, надзвичайно переконливим", - зазначив Скіпп.

