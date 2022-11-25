Голлівудська зірка Лієв Шрайбер збирає гроші на генератори для українських лікарень

Актор оголосив збір на генератори, які допоможуть медустановам функціонувати під час відключень електропостачання в Україні.

Американський актор і амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 Лієв Шрайбер до традиційного Дня подяки в США запускає збір на генератори для українських медзакладів.

Американці дуже шанують це свято і дякують у цей день за все, що мають. Фандрейзинговий збір на генератори для українських лікарів став своєрідною подякою актора:

"Я вдячний Україні та її людям, які щоденно ведуть боротьбу за право існування. Я вдячний за нагадування, як треба берегти і захищати свободу і свої права, які ми зараз маємо у своїй країні. Бо вони дійсно важливі. Найкраща вдячність – це реальна підтримка. Українські медики працюють під обстрілами й бомбардуваннями від першого дня війни. Їхні руки творять дива кожного дня, рятуючи людські життя. Я знаю, що вони досить відважні, аби працювати при свічках і ліхтариках. І найменше, що ми можемо для них зробити, – це створити умови, за яких вони зможуть просто виконувати свою роботу. Найважливішу роботу", – зазначив Лієв Шрайбер.

Генераторами укомплектують медичні заклади у найвразливіших до відключень електроенергії регіонах України, що дозволить лікарям приймати пацієнтів та проводити операції навіть під час блекауту.

Лієв Шрайбер

Своєю чергою, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич зазначила, аби забезпечити безперебійну роботу медичних закладів в умовах екстрених і планових відключень світла, наразі є додаткова потреба у понад 1000 генераторах різної потужності.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше зірка Голлівуду Лієв Шрайбер відреагував на звільнення українського Херсона від російських окупантів.

Читайте також: