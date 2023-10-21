Голлівудська зірка Меріл Стріп розлучилася з чоловіком після 45 років шлюбу

Представник артистки приголомшив, що пара шість років не живе разом.

Голлівудська акторка Меріл Стріп шокувала шанувальників сумною новиною – після 45 років шлюбу зірка розлучилася зі своїм чоловіком, скульптором Доном Гаммером.

Відповідну інформацію опублікувало видання Page Six Friday. Представник Стріп поділився подробицями розставання пари і заявив, що вони розійшлися ще шість років тому:

"Дон Гаммер і Меріл Стріп розлучені понад шість років, і хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони обрали життя окремо", - сказав представник Меріл.

Меріл Стріп з чоловіком Доном Гаммером / Фото: Associated Press

Особисто ані Меріл Стріп, ані Дон Гаммер новину про своє розлучення не коментували. Ба більше, днями акторка відвідала церемонію вручення премії Princesa de Asturias Awards 2023 із обручкою. Тим не менш, востаннє Гаммер супроводжував дружину на церемонії вручення "Оскара" ще 2018 року.

Меріл Стріп з чоловіком Доном Гаммером / Фото: Associated Press

Меріл Стріп і Дон Гаммер одружилися 1978 року. В шлюбі у них народилося четверо дітей - співак та автор пісень Генрі Вулф, якому зараз 43 роки, та акторки Мемі Гаммер, 40 років, Грейс Гаммер, 37 років, та Луїза Джейкобсон, 30 років.

Меріл Стріп з чоловіком Доном Гаммером, 1980 рік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно дружина актора Вілла Сміта Джада Пінкетт-Сміт теж приголомшила фанів заявою. Артистка повідомила, що вони з чоловіком розійшлися сім років тому.

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