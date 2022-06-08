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Голлівудська зірка Мілла Йовович записала відеозвернення до українців

Голлівудська зірка Мілла Йовович записала відеозвернення до українців

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Голлівудська зірка Мілла Йовович записала відеозвернення до українців

Міла Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Американська акторка українського походженя Мілла Йовович записала відео з підтримкою до українців.

Відео зі зверненням Мілли Йовович з'явилося на офіційній сторінці Ukrainian Song Project в Instagram. В рамках проєкту "Найвідоміші українці світу" Йовович звернулася до українського народу, висловила свій жаль у зв'язку з тим, що багатьом українцям доводиться залишати свої домівки, рятуючись від бомбардувань.

Також акторка зізналася, що захоплюється мужніми українськими воїнами, які боронять свою землю:

"Привіт. Мене звати Мілла Йовович. Я хочу передати послання любові і підтримки всім українцям у цей найжахливіший період їхньої історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені тікати в інші країни і ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються проти усього цього. Я хочу вам сказати: ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу", - сказала Йовович.

Зазначимо, що Мілла Йовович народилася у Києві 1975 року. У 80-х її батьки емігрували спочатку до Лондона, а потім до США. В Україні у акторки залишилися родичі. Так, нещодавно Йовович розповідала про свого дядька, якого війна застала в Україні: "Мій дядько безпорадний. Він дуже хворий, живе із донькою і щодня слухає, як ракети пролітають над його фермою", - ділилася Мілла.

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