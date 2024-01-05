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Голлівудська зірка Сандра Буллок показала, як розвіяла прах померлого чоловіка

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Голлівудська зірка Сандра Буллок показала, як розвіяла прах померлого чоловіка

Сандра Буллок / Фото: Associated Press

Коханий артистки помер після трьох років боротьби з важкою хворобою.

Американська акторка Сандра Буллок втілила свою обіцянку, яку дала своєму померлому чоловіку, фотографу Браяну Рендаллу.

Про це розповіла сестра Буллок Гезін Буллок-Прадо. На сторінці в Instagram жінка розмістила мальовничий кадр з зимовим краєвидом біля річки на світанку. За словами сестри Сандри Буллок, акторка обіцяла коханому, що привезе його до річки. Зірка розвіяла прах чоловіка над річкою:

"З днем народження, Брай. Сенді привезла тебе до річки, як обіцяла", - підписала фотографію Гезін Буллок-Прадо.

Сандра Буллок розвіяла прах чоловіка / © instagram.com/gesinebp
Сандра Буллок розвіяла прах чоловіка / Фото: instagram.com/gesinebp

Нагадаємо, що про смерть чоловіка Сандри Буллок, фотографа Браяна Рендалла стало відомо у серпні 2023 року. Коханий артистки протягом трьох років страждав від важкої хвороби - бічного аміотрофічного склерозу.

Заради коханого Буллок зупниила свою акторську кар'єру і кинула всі сили на те, щоб бути поруч з чоловіком у важливий момент, коли він потребував підтримки.

Сандра Буллок та Браян Рендалл / © Getty Images
Сандра Буллок та Браян Рендалл / Фото: Getty Images

Сандра Буллок і  Браян Рендалл познайомилися 2015 року на дні народження сина акторки. І тоді ж почали зустрічатися. Спільних дітей у закоханих не було.

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Дата публікації
Перегляди
873
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