Голлівудська зірка Сандра Буллок показала, як розвіяла прах померлого чоловіка

Коханий артистки помер після трьох років боротьби з важкою хворобою.
Американська акторка Сандра Буллок втілила свою обіцянку, яку дала своєму померлому чоловіку, фотографу Браяну Рендаллу.
Про це розповіла сестра Буллок Гезін Буллок-Прадо. На сторінці в Instagram жінка розмістила мальовничий кадр з зимовим краєвидом біля річки на світанку. За словами сестри Сандри Буллок, акторка обіцяла коханому, що привезе його до річки. Зірка розвіяла прах чоловіка над річкою:
"З днем народження, Брай. Сенді привезла тебе до річки, як обіцяла", - підписала фотографію Гезін Буллок-Прадо.
Нагадаємо, що про смерть чоловіка Сандри Буллок, фотографа Браяна Рендалла стало відомо у серпні 2023 року. Коханий артистки протягом трьох років страждав від важкої хвороби - бічного аміотрофічного склерозу.
Заради коханого Буллок зупниила свою акторську кар'єру і кинула всі сили на те, щоб бути поруч з чоловіком у важливий момент, коли він потребував підтримки.
Сандра Буллок і Браян Рендалл познайомилися 2015 року на дні народження сина акторки. І тоді ж почали зустрічатися. Спільних дітей у закоханих не було.
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