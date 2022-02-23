Голлівудська зірка Шон Пенн знову прилетів до Києва і підтримав українців

Американський режисер знімає документальне кіно про Україну.
Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову завітав до Києва.
Зірка не побоявся загострення ситуації в нашій країні і приїхав, аби продовжувати знімати своє документальне кіно про Україну. Про візит знаменитості у себе в Instagram розповіла керівниця управління PR 1+1 Ольга Гудзь.
Приїзд до України Шона Пенна багато українців розцінили як вияв підтримки у такий непростий час для нашої країни.
Зазначимо, що вперше Шон Пенн побував в українській столиці у листопаді 2021 року. Тоді стало відомо, що режисер розпочав знімання документальної стрічки про Україну. Актор побував на Інститутській, де він брав інтерв'ю на місці розстрілів Небесної сотні.
Також Пенн тоді побував у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Він приїхав до одного з населених пунктів Приазов'я. Там зірка поспілкувався з військовими, які протистоять російському агресору. Знімання стрічки максимально засекречені. Знімальній групі заборонено розповідати будь-які подробиці, а героїв його інтерв'ю просять зберігати конфіденційність.
Зауважимо, Шон Пенн – володар двох "Оскарів" за картини "Таємнича ріка" та "Гарві Мілк" , "Золотого глобуса" та "Каннської пальмової гілки" а ще багатьох нагород. Останні двадцять років, крім знімань в кіно, він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв'ю у знакових людей.
Серед найбільш резонансних – розмова із відомим наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера, більш відомим як Ель Чапо. Цього мексиканця називали найнебезпечнішим злочинцем світу, а журнал Forbes ставив його на двадцять друге місце в рейтингу найвпливовіших. Невдовзі після зустрічі з Шоном Пенном Ель Чапо арештували.
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