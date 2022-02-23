Голлівудська зірка Шон Пенн знову прилетів до Києва і підтримав українців

Голлівудська зірка Шон Пенн знову прилетів до Києва і підтримав українців

Американський режисер знімає документальне кіно про Україну.

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову завітав до Києва.

Зірка не побоявся загострення ситуації в нашій країні і приїхав, аби продовжувати знімати своє документальне кіно про Україну. Про візит знаменитості у себе в Instagram розповіла керівниця управління PR 1+1 Ольга Гудзь.

instagram.com/olga_gdz

Приїзд до України Шона Пенна багато українців розцінили як вияв підтримки у такий непростий час для нашої країни.

Зазначимо, що вперше Шон Пенн побував в українській столиці у листопаді 2021 року. Тоді стало відомо, що режисер розпочав знімання документальної стрічки про Україну. Актор побував на Інститутській, де він брав інтерв'ю на місці розстрілів Небесної сотні.

Шон Пенн в Україні під час візиту 2021 року / Associated Press

Також Пенн тоді побував у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Він приїхав до одного з населених пунктів Приазов'я. Там зірка поспілкувався з військовими, які протистоять російському агресору. Знімання стрічки максимально засекречені. Знімальній групі заборонено розповідати будь-які подробиці, а героїв його інтерв'ю просять зберігати конфіденційність.

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Зауважимо, Шон Пенн – володар двох "Оскарів" за картини "Таємнича ріка" та "Гарві Мілк" , "Золотого глобуса" та "Каннської пальмової гілки" а ще багатьох нагород. Останні двадцять років, крім знімань в кіно, він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв'ю у знакових людей.

Серед найбільш резонансних – розмова із відомим наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера, більш відомим як Ель Чапо. Цього мексиканця називали найнебезпечнішим злочинцем світу, а журнал Forbes ставив його на двадцять друге місце в рейтингу найвпливовіших. Невдовзі після зустрічі з Шоном Пенном Ель Чапо арештували.

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