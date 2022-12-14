Голлівудська зірка Жан-Клод Ван Дамм з українськими військовими прокричав "Слава Україні!"

У Мережі з'явилося відео з актором, який зустрівся з українськими бійцями.

Американський актор Жан-Клод Ван Дамм днями зустрівся з українськими бійцями.

Відео зустрічі наших захисників з голлівудською зіркою у себе в Telegram-каналі поділився український активіст Сергій Стерненко. У ролику, що його запостив Стерненко, Жан-Клод Ван Дамм стоїть в оточенні наших військових і разом з ними вигукує "Слава Україні!".

Зазначимо, що минулої суботи, 10 грудня, стало відомо, що Жан-Клод Ван Дамм завітав до України. Актора помітили на Закарпатті у місті Ужгород. Подейкують, що він приїхав до однієї з ужгородських приватних клінік. Більше подробиць не повідомлялось.

Як відомо, більше 11 років Жан-Клод Ван Дамм зустрічається з українкою Альоною Каверіною. Раніше зірка неодноразово приїжджав до коханої у гості. Окрім того, актор знімався в Україні у серіалі від Netflix "Останній найманець" (The Last Mercenary) 2020 року.

Втім, не секрет, що Жан-Клод Ван Дамм тісно товаришує з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та перебуває у гарних стосунках зі скандальним главою Чечні Рамзаном Кадировим. Які в них зараз взаємовідносини – невідомо.

Жан-Клод Ван Дамм та Путін / Фото: Getty Images

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