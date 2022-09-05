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Голлівудським зіркам Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до Росії

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Голлівудським зіркам Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до Росії

Бен Стіллер та Шон Пенн

МЗС РФ оголосило список з 25-ти американських політиків та діячів культури, яким відтепер заборонений в'їзд до росії.

Відповідна інформація з'явилася на сайті МЗС РФ. Так, до нового санкційного списку увійшло 25 громадян США - це американські політики та діячі культури.

"Ворожі дії американської влади, яка продовжує слідувати русофобським курсом, руйнуючи двосторонні зв'язки та нагнітаючи конфронтацію між Росією та США, й надалі отримуватимуть рішучу відсіч", - сказано в заяві на сайті російського міністерства закордонних справ.

Зокрема, у списку опинилися й актор, режисер і продюсер Шон Пенн та актор і режисер Бен Стіллер. Як відомо, Шон Пенн всіляко демонструє підтримку нашому народу та захисникам. Режисер неодноразово бував в Україні.

Шон Пенн / © facebook.com/pressjfo.news
Шон Пенн / Фото: facebook.com/pressjfo.news

Окрім того, Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні, яку вороже розв'язала Росія. На початку липня режисер знов приїжджав до України та на власні очі побачив, які жахіття роблять окупанти. Тоді зірка відвідав Київ, Бучу, Ірпінь та Дніпро. Також актор зустрівся з українським співаком Колею Сєргою.

У середині червня в Україні побував Бен Стіллер. Він відвідав біженців у Львові, після цього вирушив до Макарова та Ірпеня, а потім зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / © president.gov.ua
Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
17к
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