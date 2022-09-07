Голлівудський актор Бен Стіллер поласував ранковою кавою з горнятка з написом I love Lviv

Цього разу Бен Стіллер висловив підтримку українцям у цікавий спосіб.

У себе в Twitter голлівудська зірка розмістив світлину, на який зображене горнятко з написом I love Lviv (я люблю Львів – прим. ред). Кадр із чашкою знаменитість підписав лаконічно: "Доброго ранку".

Як відомо, в середині червня Бен Стіллер приїздив до Львова, і сувенір з міста Лева актор забрав із собою до США.

Зазначимо, що Бен Стіллер є послом доброї волі ООН. На захід України голлівудський актор прибув, аби зустрітися з переселенцями. Перед приїздом до Львова Бен Стіллер заїхав до Польщі, до міста Жешув, куди привіз гуманітарну допомогу для українців.

Окрім того, під час свого приїзду до України Стіллер відвідав Макаров та Ірпінь, після чого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що днями МЗС РФ оголосило список з 25-ти американських політиків та діячів культури, яким відтепер заборонений в'їзд до росії. Зокрема, у списку опинилися актори та режисери Бен Стіллер та Шон Пенн, які активно підтримують Україну.

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