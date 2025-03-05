Голлівудський актор Джессі Айзенберг неочікувано отримав громадянство Польщі

Популярний американський актор Джессі Айзенберг, який відомий своїми ролями у фільмах "Вітаємо у Зомбіленді", "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману", отримав польське громадянство.

Про це Канцелярія президента Польщі повідомила на офіційній сторінці в X (раніше Twitter). Джессі Айзенберг подав документи на отримання нового громадянства ще навесні 2024 року. До слова, актор має польське коріння. Предки зірки Голлівуду мешкали в невеличкому містечку Польщі, але під час Другої світової війни емігрували до США. Джессі Айзенберг ділиться, що відчуває зв'язок із країною, тому й подав документи на отримання нового громадянства.

Джессі Айзенберг / Фото: Associated Press

І ось 4 березня в Представництві Польщі при ООН у Нью-Йорку актор офіційно став громадянином Польщі. Відповідні документи йому урочисто вручив президент країни Анджей Дуда.

"Я радий, що люди з усього світу, з-за океану пам'ятають своє походження, що їхні предки походять з Республіки Польща і хочуть бути пов'язаними з нашою державою", — промовив Дуда.

Сам Джессі Айзенберг натомість подякував за надане йому громадянство.

Нагадаємо, тим часом співачка Юлія Юріна, яка родом із РФ, намагається отримати український паспорт, але їй неодноразово відмовляли. Нещодавно міграційна служба пояснила, чому виконавиці не надають громадянство України.

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