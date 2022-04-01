Голлівудський актор та комік Джим Керрі оголосив про завершення кар'єри - відео

Артист зазначив, що хоче відпочити від знімань.

Американський актор та комік Джим Керрі засмутив своїх прихильників звісткою.

Голлівудська зірка заявив, що завершує свою кінокар'єру. Про це він сказав в інтерв'ю Access Hollywood, де представляв останню стрічку зі своєю участю "Сонік в кіно 2".

Керрі поділився, що він втомився від знімань та й взагалі "зробив достатньо" у кіноіндустрії:

" Я відчуваю, і це те, що ви, можливо, ніколи не почуєте від іншої знаменитості, що мені достатньо. Я зробив досить. Мене достатньо. Я йду на пенсію. Я говорю це досить серйозно. Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернусь", - сказав Джим Керрі.

Зазначимо, що зараз Джиму Керрі 60 років, 40 з яких він знімався у кіно. Він починав як стендап-комік у Yuk Yuk's у Торонто. За свою кар'єру зірка встиг знятися у низці стрічок, в основному комедійних, які принесли йому популярність. Глядачі добре пам'ятають Джима Керрі у картинах "Маска", "Тупий і ще тупіший", "Бетмен назавжди" та "Брехун, брехун".

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! ❤️ pic.twitter.com/WvFtbMty80 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 17, 2022

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