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Голлівудський актор та комік Джим Керрі оголосив про завершення кар'єри - відео

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Голлівудський актор та комік Джим Керрі оголосив про завершення кар'єри - відео

Associated Press

Артист зазначив, що хоче відпочити від знімань.

Американський актор та комік Джим Керрі засмутив своїх прихильників звісткою.

Голлівудська зірка заявив, що завершує свою кінокар'єру. Про це він сказав в інтерв'ю Access Hollywood, де представляв останню стрічку зі своєю участю "Сонік в кіно 2".

Керрі поділився, що він втомився від знімань та й взагалі "зробив достатньо" у кіноіндустрії:

" Я відчуваю, і це те, що ви, можливо, ніколи не почуєте від іншої знаменитості, що мені достатньо. Я зробив досить. Мене достатньо. Я йду на пенсію. Я говорю це досить серйозно. Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернусь", - сказав Джим Керрі.

Зазначимо, що зараз Джиму Керрі 60 років, 40 з яких він знімався у кіно. Він починав як стендап-комік у Yuk Yuk's у Торонто. За свою кар'єру зірка встиг знятися у низці стрічок, в основному комедійних, які принесли йому популярність. Глядачі добре пам'ятають Джима Керрі у картинах "Маска", "Тупий і ще тупіший", "Бетмен назавжди" та "Брехун, брехун".

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