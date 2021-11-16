Голлівудську зірку Шона Пенна заскочили на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві

Актор приїхав до України знімати кіно.

Голлівудський актор та продюсер Шон Пенн уперше приїхав до України.

Як з'ясувалося, зірка завітав тихцем до Києва знімати документальне кіно про нашу країну. А на Інститутській, де його помітили, актор брав інтерв'ю на місці розстрілів небесної сотні.

Знімання максимально засекречені. Знімальній групі заборонено розповідати будь-які подробиці, а героїв його інтерв'ю просять зберігати конфіденційність.

Пенн вже не перший день в Києві. У понеділок він записував інтерв'ю із власником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим. Піццерію він відкрив, повернувшись з війни і думав, як жити далі. Вмів робити піццу, тому зрештою і взявся за цю справу. Зараз - це не один успішний ресторан, а цілий напрямок: під його франшизою працює не один ветеранський заклад. "В мене тепер новий друг", - написав Остальцев в Instagram після розмови з Шоном Пенном.

Шон Пенн та Леонід Остальцев / instagram.com/leonid_ostaltsev

Окрім Києва, найближчі декілька днів світова зірка планує побувати у зоні бойових дій на передовій. Джерела ТСН кажуть, що вже завтра Шона Пенна повезуть до Маріуполя. Далі будуть вирішувати, як то кажуть, "по обстановці".

Новини світу: Шон Пенн уперше приїхав до України

Він володар двох "Оскарів" за картини "Таємнича ріка" та "Гарві Мілк" , "Золотого глобусу" та "Каннської пальмової гілки" а ще багатьох нагород. Останні двадцять років крім знімань в кіно він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв'ю у знакових людей.

Серед найбільш резонансних – розмова із відомим наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера, більше відомим як Ель Чапо. Цього мексиканця називали найнебезпечнішим злочинцем світу, а журнал Forbes ставив його на двадцять друге місце в рейтингу найвпливовіших. Невдовзі після зустрічі з Шоном Пенном, Ель Чапо арештували.

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