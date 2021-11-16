Голлівудську зірку Шона Пенна заскочили на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві

Актор приїхав до України знімати кіно.
Голлівудський актор та продюсер Шон Пенн уперше приїхав до України.
Як з'ясувалося, зірка завітав тихцем до Києва знімати документальне кіно про нашу країну. А на Інститутській, де його помітили, актор брав інтерв'ю на місці розстрілів небесної сотні.
Знімання максимально засекречені. Знімальній групі заборонено розповідати будь-які подробиці, а героїв його інтерв'ю просять зберігати конфіденційність.
Пенн вже не перший день в Києві. У понеділок він записував інтерв'ю із власником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим. Піццерію він відкрив, повернувшись з війни і думав, як жити далі. Вмів робити піццу, тому зрештою і взявся за цю справу. Зараз - це не один успішний ресторан, а цілий напрямок: під його франшизою працює не один ветеранський заклад. "В мене тепер новий друг", - написав Остальцев в Instagram після розмови з Шоном Пенном.
Окрім Києва, найближчі декілька днів світова зірка планує побувати у зоні бойових дій на передовій. Джерела ТСН кажуть, що вже завтра Шона Пенна повезуть до Маріуполя. Далі будуть вирішувати, як то кажуть, "по обстановці".
Він володар двох "Оскарів" за картини "Таємнича ріка" та "Гарві Мілк" , "Золотого глобусу" та "Каннської пальмової гілки" а ще багатьох нагород. Останні двадцять років крім знімань в кіно він займається волонтерською діяльністю і знімає документалку в бідних країнах, бере інтерв'ю у знакових людей.
Серед найбільш резонансних – розмова із відомим наркобароном Хоакіном Гусманом Лоера, більше відомим як Ель Чапо. Цього мексиканця називали найнебезпечнішим злочинцем світу, а журнал Forbes ставив його на двадцять друге місце в рейтингу найвпливовіших. Невдовзі після зустрічі з Шоном Пенном, Ель Чапо арештували.
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