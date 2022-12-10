Голлівудську зірку Жана-Клода Ван Дамма неочікувано заскочили на заході України

Голлівудську зірку Жана-Клода Ван Дамма неочікувано помітили на заході України.

Так, американський актор приїхав до однієї з ужгородських приватних клінік, йдеться в ТСН. Спільне фото з Ван Даммом опублікував у своїй соцмережі закарпатський лікар.

Візит актора до клініки в Ужгороді медики підтвердили, а от деталі розповідати відмовилися. За їхніми словами, сам актор заборонив їм розголошувати будь-які подробиці.

Та з власних джерел ТСН дізналася, що до лікарні 62-річний Жан-Клод Ван Дамм навідався через погане самопочуття. Мета його візиту до України та подальший маршрут голлівудської зірки - наразі невідомі.

Зазначимо, що окрім гарної медицини до України Жана-Клода Ван Дамма також ваблять жінки. Зокрема, більше 11 років голлівудський актор зустрічається з українкою Альоною Каверіною. І це при тому, що артист останні 23 роки офіційно одружений з культуристкою Гледіс Португез. До коханої в Україну актор неодноразово приїжджав і проводив з нею тут гарно час. 2020-го року Ван Дамм прилітав до Києва разом з Каверіною, де знімався у серіалі від Netflix "Останній найманець" (The Last Mercenary).

Жан-Клод Ван Дамм та Олена Каверіна

Жан-Клод Ван Дамм та Олена Каверіна

Жан-Клод Ван Дамм та Олена Каверіна

А щодо того, що тепер артист не хоче афішувати свій приїзд до України, цілком можливо, що це пов'язано з його дружбою з російським диктатором Путіним. Окрім того Ван Дамм перебуває у гарних стосунках зі скандальним главою Чечні Рамзаном Кадировим.

На повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія проти нашої країни Ван Дамм відреагував лаконічним постом у Facebook, в якому написав: "Бажаю миру всьому світу".

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