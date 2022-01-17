"Голос країни-12": 17-річна донька Костянтина Меладзе прийшла на "сліпі прослуховування"

Дівчина зізналася, що завжди мріяла потрапити на проєкт.

23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем'єра нового сезону головного музичного шоу під назвою "Голос країни", в якому суперзірки у ролі тренерів змагаються за найталановитіших учасників.

Тренерами 12 сезону стали Потап, DOROFEEVA, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також поп-королева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під слоганом "Так звучить твоя країна".

Стало відомо, що на "сліпі прослуховування" прийшла донька відомого продюсера та автора багатьох хітів Костянтина Меладзе - Лія Меладзе. Співачка неабияк здивувала глядачів у залі своєю появою.

"Я з дитинства мріяла потрапити на "Голос країни". Мій батько задовго до моєї заявки знав, що я хочу спробувати себе саме на цьому шоу, і навіть дав мені пораду бути самою собою. Кожен рік я хотіла прийти на "сліпі прослуховування", але мій перфекціонізм не давав мені цього зробити. Я дуже багато часу працювала, щоб показати себе зараз, самовдосконалювалася. Дуже хочу, щоб "Голос країни" став початком моєї боротьби зі страхом "неідеальної себе", - сказала Лія Меладзе.

Лія Меладзе / пресслужба каналу "1+1"

На запитання, що відчувала співачка на сцені, вона відповіла:

"У мене була абсолютна дереалізація. За все життя я зробила багато неймовірних речей, виступала на великих сценах, знімалася в багатьох відеороботах, але нічого більш особливого за сцену "Голосу країни" в мене ніколи не було. Я була наче уві сні".

17-річна дівчина живе в Києві та має старшу сестру Алісу і молодшого на рік брата Валерія. Навчалась в британській школі, а наразі готується до вступу в музичний університет США за спеціальністю "саундпродюсер". Лія виросла у творчій атмосфері, завжди захоплювалась музикою та створила групу FAR FOR, де виступає у ролі солістки.

Відомо, що Лія Меладзе зустрічалася із фіналістом третього сезону вокального проєкту "Голос. Діти" Владом Фенічком. Разом вони святкували 16-річчя Лії. Вечірку організовував для доньки та її друзів батько Костянтин Меладзе.

Голос країни-12 / пресслужба каналу "1+1"

Чи заспіває Лія Меладзе пісню свого зіркового батька та чи зможе розвернути крісла зіркових наставників, стане відомо в одному з ефірів шоу "Голос країни" на 1+1.

Нагадаємо, усе, що відбувається за лаштунками шоу, глядачі традиційно зможуть дізнатися на YouTube-каналі проєкту. Цьогоріч ведучими бекстейджу, знятого за підтримки "Київстар ТБ", стануть переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський та випускниця 1+1 Media School Наталі Солонік. Ведучими бекстейджу для соцмереж телеканалу 1+1 стали співачка та учасниця "Голос країни-10" Lida Lee, фіналіст 11 сезону Тьома Паучек, суперфіналіст 9 сезону KHAYAT.

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