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"Голос країни-12": діти з територій, що постраждали від російської агресії, довели до мурах виступом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
178
Час на прочитання
1 хв
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"Голос країни-12": діти з територій, що постраждали від російської агресії, довели до мурах виступом

На сцені проєкту виступив дитячий хор GolDem kids.

У грандіозному патріотичному суперфіналі шоу "Голос країни-12" потужно виступив дитячий хор з територій, які постраждали від розв'язаної Росією війни, GolDem kids.

На сцені проєкту діти виконали композицію "From U to z" авторства музиканта MONATIK. Своїм потужним номер діти просто довели до мурах глядачів "Голосу країни".

Загалом, після виступу дитячого хору стало відомо, хто з учасників команди Потапа потрапив у другий етап шоу та буде боротися за фінал у проєкті.

Так, Михайло Цар отримав 37%, Карина Столаба виборола 49%, Павло Нажига отримав 52%, а Василь Палюх – 62%, і саме він проходить далі.

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Тим часом з команди зіркової наставниці Наді Дорофєєвої за перемогу боротиметься Давид Маскиса.

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Дата публікації
Перегляди
178
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