"Голос країни-12": дівчина з Ірпеня розповіла, як тікала від ворожих ракет

Співачка-початківиця Діана Матвійчук мріяла про сцену, тож до початку повномасштабної війни спробувала свої сили на "Голосі країни-12".

Дівчина потрапила до команди ПТП. Утім, Росія зруйнувала всі плани Діани, коли розпочала повномасштабне вторгнення.

Як розповіла дівчина, війна застала її з родиною в рідному Ірпені. О п'ятій годині ранку Діану розбудила мама та повідомила страшні слова, що Росія напала. Учасниця "Голосу країни-12" пригадує, що їй тоді було дуже страшно, адже Гостомель вже обстрілювали окупанти, і вибухи їм було добре чути. Тож Діана з мамою в цілях безпеки поїхала до Німеччини, де ходила на мітинги, давала благодійні концерти та розповідала правду про війну.

Діана Матвійчук

"24 лютого о п'ятій годині ранку до мене до кімнати забігає мама і каже: "Збирай речі, ми від'їжджаємо". Я беру телефон і бачу п'ять пропущених від моїх друзів. І в чатах написано: "Почалася війна". Почали бомбити Гостомель, неймовірно страшні звуки. Ми їхали житомирською трасою о 7 годині, було дуже багато машин. Всі їдуть з Києва, а до Києва – нікого. Лише танки їхали наші українські захищати нашу рідну землю", - пригадала Діана.

Діана Матвійчук

Нині співачка-початківиця вже вдома в Ірпені. Та побачене у рідному місті просто шокувало Діану – всюди зруйновані будинки та скалічені життя.

"Ми повернулися в наш Ірпінь – мій улюблений дім, за яким я дуже сумувала. Дуже шкода через те, що дуже багато людей втратили житло. Багато зруйнованих парків, доріг, автівок, які люди просто залишали і бігли від війни", - поділилася учасниця "Голосу країни-12".

Та Діана не падає духом. Вона зазначила, що українці – сильна нація, яка обов'язково переможе Росію та вижене загарбників з України.

Діана Матвійчук

Зазначимо, на шоу "Голос країни-12" збиратимуть кошти для українських захисників. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок онлайн на платформі Dobro.UA або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

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