"Голос країни-12": донька Меладзе поборолася за участь у шоу та розплакалася на сцені

Лія розвернула усі тренерські крісла.

У шоу "Голос країни" продемонструвала свій талант донька популярного композитора Костянтина Меладзе – Лія.

17-річна дівчина розповіла, що вона середня дитина в родині і часто почувалася самотньою. Аби себе розважити, вона розмовляла сама з собою. Лія мріяла про сцену для того, аби "хоча б в голові відчути себе потрібною".

Учасниця поділилася, що все життя мріяла бути на сцені. Спершу вона хотіла співати для того, аби привернути увагу своїх рідних. Втім, згодом Лія зрозуміла, що хоче сама писати музику, аби почув її відомий тато. Меладзе активно записувала свої кавери і публікувала їх у Мережі. І батько зазначив, що Лії потрібно займатися вокалом.

пресслужба каналу "1+1"

"Коли ми їздили у машині, тато чув, як я підспівую до його пісень. Інколи він казав, що я співаю краще, ніж оригінал, а інколи коментував одним словом "гарно". Мені дуже приємно, коли він мною пишається і це мене дуже надихає", - прокоментувала вона.

Дівчина багато років мріяла про сцену "Голосу країни". На "сліпих прослуховуваннях" вона виконала легендарний хіт – ліричну композицію Hallelujah.

На перших секундах своє крісло розвернув Святослав Вакарчук. Також натиснули на червоні кнопки DOROFEEVA, Оля Полякова та Потап. Щаслива Лія ледь доспівала композицію та розплакалася на сцені.

Коли наставники дізналися, хто стоїть перед ними на сцені – були ошелешені.

"Класно знаєш що? Це трамплін для того, щоб позбутися тіні батька. І в цей момент ти з неї вискочила. У тебе зараз є момент почати власне творче життя. Я знаю, я сам тато, і він вже тобою пишається", – прокоментував Потап.

Зі свого боку, Полякова поділилася, що її зачарували мелізми та тембр Лії.

"Коли автор писав цю пісню, він зробив 80 варіантів тексту. Так от, я дивлюся на вас і відчуваю, що ви готові і 200 разів робити все, щоб бути на такій великій сцені, як "Голос країни". У вас 4 "так", мені здається, що це завдяки тому, як ви зворушливо сьогодні звучали, немов янгол", – поділилася Дорофєєва.

пресслужба каналу "1+1"

А Святослав Вакарчук зазначив, що коли він слухав це проникливе виконання, його не цікавило, хто така Лія, хто її батько та скільки їй років: "Ваш тато написав багато гарних пісень і я це дуже шаную, але коли я слухав вас у кріслі, точно не знав хто ви і мене це не цікавило. Я просто почув ваш тембр і мені було всеодно, звідки ви, який ви маєте вигляд. Я просто почув у вас музику".

У результаті, Лія Меладзе продовжує участь у шоу в команді Наді Дорофєєвої.

Подивитися повні випуски "Голосу країни" ви можете на 1+1 video.

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