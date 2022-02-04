"Голос країни-12": донька Меладзе та закоханий у Трінчер хлопець заспівають на головній сцені країни

Лія Меладзе спробує розгорнути крісла тренерів.

У неділю, 6 лютого, о 21:00 на телеканалі 1+1 покажуть третій епізод головного вокального шоу "Голос країни".

Так, на сцену третього випуску "Голосу країни-12" вийде 29-річна Катерина Білоус з Хмельниччини. Жінка має першу освіту – музичну, проте присвятила своє життя роботі у правоохоронних органах. Катерина працює лейтенантом поліції, а у вільний час співає в оркестрі головного управління Хмельницької області. Разом з колегами вона виступала в Німеччині, Франції, їздила і в зону АТО.

Катерина Білоус / пресслужба каналу "1+1"

Чи буде виступ Наталі настільки переконливим, щоб розгорнути тренерські крісла – ми дізнаємось у випуску.

У неділю на найбажанішу сцену "Голосу країни" вийде Михайло Цар з Чернівців. 21-річний співак брав участь у "Голос.Діти-2", в команді Наталі Могилевської дійшов до фіналу, але поступився перемогою Роману Сасанчину.

Михайло Цар / пресслужба каналу "1+1"

Під час участі у шоу у Михайла сталося перше кохання з Анною Трінчер, з якою він був одному сезоні. Разом з Анею Михайло співав на етапі боїв і після виступу на всю країну зізнався дівчині у своїх почуттях і подарував сережки у формі безкінечності. Дівчина була неймовірно розчулена таким жестом і сказала, що буде пам'ятати Михайла завжди.

Після участі у шоу 14-річний Михайло багато виступав і навіть їздив з Потапом у тур. Але у 16 років все пішло шкереберть – у хлопця розпочалася мутація голосу. Це стало справжнім ударом для Михайла. Хлопець обрав жити звичайним життям і зараз працює менеджером у меблевому магазині. Проте не зміг відмовитись від мрії, тому прийшов на "Голос країни", аби знову повернутися до співу.

Чи впізнає Потап у Михайлі 14-річного учасника "Голосу.Діти" і яка доля чекає на співака в проєкті – стане відомо вже цієї неділі.

Також у третьому випуску на глядачів очікує виступ однієї з найобговорюваніших учасниць 12 сезону – Лії Меладзе, доньки популярного композитора Костянтина Меладзе. Учасниця активно записувала свої кавери і постила їх у соцмережі. І тато зазначив, що Лії потрібно займатися вокалом.

Лія Меладзе / пресслужба каналу "1+1"

"Коли ми їздили у машині, тато чув, як я підспівую до його пісень. Інколи він казав, що я співаю краще, ніж оригінал, а інколи коментував одним словом "гарно". Мені дуже приємно, коли він мною пишається і це мене дуже надихає", - прокоментувала Лія.

Дівчина багато років мріяла про сцену "Голосу країни". Лія Меладзе виконала легендарний хіт – ліричну композицію Hallelujah. Проте, чи зможе вона побороти хвилювання та розвернути до себе тренерські крісла – стане відомо у неділю.

Щовипуску сліпих прослуховувань місць у командах стає все менше, тому боротьба між тренерами набирає обертів. Переможниця минулого сезону DOROFEEVA продовжує збирати сильну команду, що не дуже подобається іншому тренеру – Олі Поляковій, яка відкрито казатиме учасникам, щоб вони не обирали конкурентку. Якою буде реакція DOROFEEVA на подібну заяву – дізнаємось вже у неділю о 21:00.

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