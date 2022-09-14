"Голос країни-12" допоможе українським захисникам та збере 3 млн гривень на засоби аеророзвідки

Через повномасштабне вторгнення росії на територію України показ шоу "Голос країни-12" був перерваний.

За ініціативи народного тренера "Голосу країни" та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів українців повертається задля того, щоб нагадати про силу, волю й талант українського народу та піснею підтримати моральний дух усіх глядачів та наших воїнів. У проєкті буде присутня й потужна благодійна складова, націлена на підтримку українських захисників.

"Сьогодні всі ми маємо одну мету, одну мрію – це наша спільна перемога, і повернення "Голосу країни" – нова можливість надихнути українців та допомогти нашим воїнам", – говорить народний тренер Андрій Мацола.

“Голос країни” разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такі залізні пташки допоможуть нашим воїнам бути ще більш ефективними, влучно і вчасно відстежувати небезпеку і планувати дії для звільнення України.

Голос країни-12 / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Відсьогодні кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень. Всі гроші підуть на аерозасоби. Тисячі SMS-голосів зможуть стати гучною народною підтримкою ЗСУ. Усі деталі за посиланням на онлайн-платформу Dobro.UA.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення росії на територію України трансляція “Голосу країни-12” перервалась на 5 епізоді сліпих прослуховувань. Від 2 жовтня на глядачів очікує продовження проєкту, у якому завершать показ "Сліпих прослуховувань" та покажуть наступні етапи. Яких змін зазнає 12 сезон вокального проєкту на наступних етапах - повідомлять вже незабаром. Наразі відомо, що слоган дванадцятого сезону трансформувався у потужний меседж "Так звучить найспівочіша нація світу".

Ведучими продовження “Голосу країни-12” традиційно стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. За словами телеведучого, пісня - частина ДНК кожного українця, тому вона має звучати.

"Чому повернення "Голосу країни" є важливим – бо пісня, як один з елементів пігулки реабілітації наших душ є частиною нашої ДНК. Пісня – це ліки, це натхнення, це настрій, тож вона обов’язково мусить бути. І ми спробуємо повернути те, що перервала війна. І всі разом подякуємо ЗСУ. І обов'язково разом додамо міці тим, хто боронить нас", - говорить Юрій Горбунов.

"Голос країни" стане першим великим вокальним проєктом, який повернеться на екрани після початку війни. Подивитись прем’єрні випуски можна буде вже від 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".

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