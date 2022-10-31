"Голос країни-12": Дорофєєва і Полякова заплакали, а учасники здивували несподіваними дуетами

Щойно на телеканалі ТЕТ відбувся останній раунд вокальних боїв шоу "Голос країни-12", трансляція якого була тимчасово зупинена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Так, стало відомо, хто з учасників вокального проєкту вже за тиждень боротиметься за право вийти у прямі ефіри.

Батли дев'ятого ефіру розпочала команда Потапа. Першими на сцену "Голосу країни" вийшли радіоведучий Gera Gerc та подружжя із міста Суми – Аліна та Юрій Лаврови. Вони захопили виконанням композиції італійських рокерів Måneskin - Zitti E Buoni. Виступ обох учасників сподобався тренерам. Утім, Потап все ж залишив Gera Gerc.

Наступною у бій вступила команда Олі Полякової. Так, першими позмагалися за подальшу участь у проєкті захисник Донецького аеропорту Ярослав Гав'янець та фольклористка Марія Квітка. Учасники зачарували глядачів та зіркових наставників виконанням української народної пісні – "Ой, у вишневому саду". Оля Полякова залишила Марію Квітку. Щоправда, Полякова не змогла стримати сліз, відпускаючи Ярослава, Дорофєєва теж заплакала. Та під час "крадіжок" українського захисника забрав до своєї команди Святослав Вакарчук.

Приголомшили зворушливим виступом учасники з команди Наді Дорофєєвої – хірург з Єревану Нарек Амірян і автомеханік Давид Маскиса. Вокалісти заспівали хіт гурту "Океан Ельзи" – "Така як ти". У результаті, тренерка зробила вибір на користь Давида.

Запалили сцену "Голосу країни-12" учасники команди Святослава Вакарчука піснею гурту Imagine Dragons – Believer. Так, у вокальному двобої зійшлися дует вуличних музикантів 2TONE та співак з вулиць заходу України Мар'ян Романчук. Драйвовий виступ учасників захопив тренерів та глядачів. У результаті, боротьбу у шоу продовжить дует вуличних музикантів 2TONE.

Потішили зіркових наставників та глядачів учасники команди Потапа – Ігор Ольховий та Жубан Єрназар. Чоловіки боролися за місце у проєкті, співаючи хіт Milky Chance - Stolen Dance. У результаті, артист залишив у своїй команді Жубана Єрназара.

Потішили глядачів і Юлія Войтко з Вікторією Літвінчук. Артистки виконали популярний трек гурту "НеАнгелы" – "Твоя". Учасниці підготували зворушливий та потужний номер, що тренерці Олі Поляковій було складно обрати, кого ж залишити. Дівчатам навіть запропонували зробити дует, утім вони відмовилися. Все ж участь у шоу продовжить Юлія.

Наступна пара учасників – житель Херсону Гліб Пархоменко та одесит Володимир Парубайло. Чоловіки виконали пісню гурту "Бумбокс" – "Та4то", яка раніше не звучала у проєкті "Голос країни". У результаті зіркова тренерка Надя Дорофєєва залишила Гліба. Та під час "крадіжок" народні тренери Олександра Заріцька та Андрій Мацола забрали Володимира до своєї команди.

А от музикант Нараз Ільчишен, який також співає у храмі, та співачка з ресторанів Вінниці Дар'я Забєліна з команди Святослава Вакарчука підготували надзвичайно чуттєвий номер. Учасники виконали зворушливу композицію Elton John і Dua Lipa – Cold Heart. Боротьбу у шоу продовжить Назар.

Далі вступили до "бою" тріо учасниць із команди Потапа – Карина Столаба, Діана Матвійчук і Анастасія Паламарь, задля якої продюсери проєкту змінили правила. Виступ дівчат не звучатиме у випуску шоу, адже вони виконували композицію російського виконавця. Зірковий наставник залишив у команді Карину Столабу.

Наступними на сцену "Голосу країни" вийшли учасники команди Олі Полякової – домогосподиня зі Львова Ірина Бенько і співак Віктор Кирилов. Вони активно займаються волонтерством. Разом учасники романтично виконали композицію Гайтани – "Шаленій". У результаті, участь у шоу продовжить Віктор Кирилов.

Влаштували дівочий батл на шоу й учасниці, до яких під час "сліпих прослуховувань" повернулися одразу всі тренери. Марія Сур і Оксана Позивай виконали складну композицію британської співачки Адель - Easy on Me. Як зізналась їхня зіркова наставниця Надя Дорофєєва, учасниці боялися, що не впораються. Утім, дівчата потужно заспівали, що тренерка не могла визначитися, кого ж залишити. У результаті, участь у шоу у команді Наді продовжить Оксана. Утім, і Марія залишилася. Майже одразу під час "крадіжок" забрати до себе дівчину захотіли Потап і Оля. У результаті, Марія пішла до Полякової.

Наступними вийшли на сцену Михайло Цар та Олександр Коржов. Учасники виконали пісню Bill Withers – Ain't No Sunshine. Святослав Вакарчук оголосив, що далі йде Михайло.

Далі в "бій" мали б вступити колишній пілот та музикант Клім Куліков та співачка на весіллях Марта Липчей. Свій номер учасники команди Олі Полякової не змогли продемонструвати, адже вони обрали композицію російського виконавця. Зіркова наставниця вже ж зробила свій вибір. Полякова вирішила, що у "нокаути" має йти саме Марта. Клім же, своєю чергою, зробив сюрприз і подарував квіти тренеркам, ведучій та своїй суперниці.

Останніми цього тижня з команди Потапа на сцену вийшли співачка з ресторанів Юлія Штоля та колишній металург Михайло Герасимчук. Учасники виконали хіт The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling, що аж всі тренери слухали їхній виступ стоячи. Потап вирішив залишити Михайла. Юлія теж не покинула шоу. Співачка продовжить участь у проєкті у команді "Другого шансу".

Далі на сцені шоу мали б заспівати фінансова менеджерка Євгенія Тананаєва та авторка пісень Наталія Миколаєнко. Утім, учасниці не змогли продемонструвати свій номер, адже обрали композицію російського виконавця. Загалом, зіркова наставниця Надя Дорофєєва обрала Наталію.

Останніми у цьому епізоді виступили співаки з команди Святослава Вакарчука. Учасники Дмитро Цимбал та Роман Меліш підготували виступ, якого за історію шоу ще жодного разу не бачили глядачі. Так, Роман не зміг бути фізично присутнім, тому вони виступили завдяки відеозв'язку. Утім, на цьому сюрпризи не закінчилися. Учасники потужно виконали пісню "Стоїть гора високая", що Вакарчук запропонував зробити дует. Тож і Роман, і Дмитро продовжать участь у шоу.

Дивись "Голос країни-12" щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ. Наступний випуск шоу відбудеться 6 листопада.

Повні випуски шоу можна подивитися на 1+1 video.

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