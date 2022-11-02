"Голос країни-12": ексчоловік Дорофєєвої Дантес неочікувано з'явиться на проєкті

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра першого епізоду "Нокаутів" музичного проєкту "Голос країни-12", трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

За правилами проєкту, лише 3 учасники від кожної команди пройдуть у суперфінал. Тренер має право переміщати своїх учасників на стільцях тільки за годинниковою стрілкою, тобто тренер не може пересадити учасника з третього стільця на перший. Якщо учаснику не вистачило місця на стільцях, він залишає проєкт.

Допомагати тренерам у нелегкому виборі будуть зіркові радники. У першому епізоді нокаутів місце радника посяде популярний співак Артем Пивоваров, пісні якого стають абсолютними хітами. Після повномасштабного вторгнення співак запустив музичний проєкт "Твої вірші, мої ноти", у якому надає авторського музичного обрамлення віршам відомих українських поетів та виконує їх у дуеті із популярними зірками. Також зірковим радником стане співачка Христина Соловій, яка починала свій творчий шлях на "Голосі країни", а наразі є однією з найпопулярніших українських виконавиць .

Боротиметься за місце у фіналі вокаліст та рокер із Херсону на ім’я Гліб Пархоменко, який заспіває пісню Sam Brown "Stop" у незвичній рок-версії.

Гліб Пархоменко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"24 лютого після знімань проєкту "Голос країни" я повинен був повертатися до Херсона, але через початок повномасштабної війни мені довелося залишитися у Києві. Мої рідні провели в тимчасовій окупації цілих 5 місяців, але на щастя, їм вдалося вибратися з Херсону. Наразі там залишається моя бабуся, дядько та багато друзів. З кожним днем з ними стає все складніше виходити на зв'язок. Зараз майже щодня я виходжу на вулиці Києва та даю вуличні концерти задля того, щоб збирати гроші на ЗСУ. Свій виступ я хотів би присвятити родичам, друзям та усім людям, які пережили жахи тимчасової окупації. Я вірю, що одного дня ми всі зустрінемося в українському Херсоні, щоб відсвяткувати перемогу України", - каже Гліб.

Чи зможе хлопець зайняти місце у суперфіналі, стане відомо вже незабаром.

Заспіває недільного вечора і Давід Маскіса, який на етапі "Вокальних батлів" заявив, що проходить навчання, щоб вступити до лав ЗСУ.

Давід Маскіса / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Підготовка була пройдена успішно, наразі я перебуваю недалеко від Сходу країни, де кожного дня йдуть запеклі бої, в яких наші хлопці героїчно боронять державу. Хочу подякувати кожному українцю, який так чи інакше наближає нашу перемогу на всіх фронтах. Дякую волонтерам, які роблять неможливе. Бажаю всім українцям здоров'я, мужності, витримки. Перемога буде за нами. Ми знищимо ворога, де би він не був. Слава Україні і вічна пам'ять героям, які загинули за нашу країну", - каже Давід.

Співак виконає пісню Олі Полякової "Лед тронулся" у джазовій обробці, чим неабияк здивує тренерку.

Яка доля чекає на вокаліста, та чи зможе він зайняти стілець та прокласти собі шлях до суперфіналу, стане відомо вже скоро.

Продемонструє свої навички і багатодітний батько на ім'я Максим Бородін.

Максим Бородін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я їжджу на Захід нашої країни і переганяю автівки для наших захисників. Бувало всяке, автівки ламалися, але завжди є ті, хто готовий зупинитися та допомогти просто на дорозі. Ніхто з українців ніколи не проїжджав повз. Наша перемога дуже близька, адже в країні не залишилося людей, яким було би байдуже. На "Нокаутах" я виконаю пісню під назвою "Supergirl", тобто "Супердівчина", яку я хочу присвятити своїй дружині. Вона справжня "супердівчина", адже мала сміливість у перші дні війни відпустити мене та самій справлятися з трьома дітьми. Весь цей час вона була міцною і захищала наш сімейний тил. Люба, ця пісня для тебе", - каже Максим.

З'явиться на сцені і відомий співак та ексчоловік тренерки "Голосу країни" DOROFEEVA Володимир Дантес. Кого з учасників він підтримає своїм співом, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

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